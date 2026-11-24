Οι KATSEYE συμμετέχουν στη νέα ταινία «K-Pop: The Debut», η οποία αφηγείται την προσπάθεια νεαρών καλλιτεχνών να κατακτήσουν τον κόσμο της K-pop

Με μια ματιά Το συγκρότημα KATSEYE κάνει cameo στο trailer της ταινίας «K-Pop: The Debut».

Η ταινία αφορά έναν διαγωνισμό για τη δημιουργία ενός παγκόσμιου K-pop girl group.

Η πρωταγωνίστρια, Lizzy Lee, ονειρεύεται να γίνει αστέρι και στέλνει βίντεο οντισιόν.

Η ταινία, που κυκλοφορεί 26 Φεβρουαρίου, περιλαμβάνει soundtrack με δημοφιλείς καλλιτέχνες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το αναμενόμενο κινηματογραφικό εγχείρημα «K-Pop: The Debut», το οποίο επικεντρώνεται σε έναν τηλεοπτικό διαγωνισμό με στόχο τη δημιουργία ενός «πραγματικά παγκόσμιου girl group» με συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, αποκάλυψε μια ευχάριστη έκπληξη στο νέο του trailer. Οι KATSEYE, το real-life K-Pop συγκρότημα που σχηματίστηκε μέσω ενός παρόμοιου διαγωνισμού, πραγματοποιούν ένα ταιριαστό cameo στην ταινία.

Στην αρχή του trailer, τα μέλη των KATSEYE – Daniela, Sophia, Megan, Lara και Yoonchae – καλωσορίζουν το κοινό με μια ενωμένη φωνή, λέγοντας: «Γεια, είμαστε οι KATSEYE!». Στη συνέχεια, η Yoonchae απευθύνει την ερώτηση που βρίσκεται στον πυρήνα της πλοκής: «Έχετε αυτό που χρειάζεται για να κάνετε το ντεμπούτο σας ως η επόμενη K-pop superstar;».

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Η ταινία παρουσιάζει την πρωταγωνίστρια Lizzy Lee, την οποία υποδύεται η Ji-young Yoo. Η Lizzy, αν και αρχικά ακολουθεί την πορεία που χάραξε η οικογένειά της με την επιθυμία να γίνει γιατρός, ονειρεύεται κρυφά να γίνει αστέρι. Εμπνευσμένη από την πρόκληση των KATSEYE, στέλνει ένα βίντεο οντισιόν για το «K-Pop Superstar». Αυτό το βήμα την οδηγεί στην Κορέα, όπου θα διαγωνιστεί μαζί με δεκάδες άλλους φιλόδοξους καλλιτέχνες, καθένας με τις δικές του ικανότητες στο χορό, το τραγούδι και τη σκηνική παρουσία. «Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά παγκόσμιο girl group με τα καλύτερα ταλέντα του κόσμου», ακούγεται να λέει ένας εκτελεστικός παραγωγός στο trailer, ενώ παράλληλα προβάλλονται σκηνές εντατικών προβών και δυναμικών εμφανίσεων της Lizzy και των συναγωνιστριών της στη σκηνή.

Η ταινία, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου, σε σκηνοθεσία Benson Lee, θα περιλαμβάνει ένα εντυπωσιακό soundtrack με τραγούδια από δημοφιλείς καλλιτέχνες όπως οι BTS, aespa, ENHYPEN, Twice, JISOO των BLACKPINK, και φυσικά, οι KATSEYE. Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Eric Nam, Jitae Yoo, Tony Revolori, Gia Kim, Yim Si-wan, Ahin Lee, Aliyah Turner, Renata Vaca, Sung Jun, Kang Sora, Hyongchol Lee, Silia Kapsis, Shana Kim και Park Jubi.

Η επίσημη σύνοψη της ταινίας περιγράφει την ιστορία μιας νεαρής Κορεάτισσας-Αμερικανίδας που, αφού έζησε μια ζωή ακολουθώντας τις επιλογές της οικογένειάς της, κερδίζει μια θέση σε έναν παγκοσμίως μεταδιδόμενο διαγωνισμό για τη δημιουργία του επόμενου K-pop girl group. Το ταξίδι της στη Σεούλ, η προσπάθειά της να κυνηγήσει το κρυφό της όνειρο και ο ανταγωνισμός με άλλους εξαιρετικούς καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, για μόλις τέσσερις πολυπόθητες θέσεις, την ωθούν να ξεπεράσει τα όριά της.

Η παραγωγή της ταινίας της Paramount Pictures έγινε εν μέρει από την Hybe Americas, τρία χρόνια μετά το πείραμα «The Debut: Dream Academy» της Hybe x Geffen. Αν και το trailer του «K-Pop: The Debut» δεν αναφέρει ρητά την εμπειρία των KATSEYE ως πηγή έμπνευσης, η πλοκή του ακολουθεί πιστά την ιδέα του «Dream Academy». Όπως ακριβώς και στην ταινία, η διαδικτυακή σειρά του 2023 επέλεξε τους συμμετέχοντες μέσα από ένα συνδυασμό κρίσης των κριτών και ψήφων του κοινού, για να διαμορφωθεί αυτό που η εταιρεία χαρακτήρισε ως το πρώτο παγκόσμιο girl group. Μετά τον σχηματισμό των KATSEYE, η διαδικασία αποτυπώθηκε λεπτομερώς στα παρασκήνια μέσα από το ντοκιμαντέρ «Pop Star Academy» του Netflix.

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