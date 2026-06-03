Olivia Rodrigo: Η «ακατάλληλη» εμφάνιση στη Βαρκελώνη που προκάλεσε αντιδράσεις

Η εμφάνιση που δίχασε την Ισπανία, η αιχμηρή απάντηση της star για το babydoll φόρεμα και η στήριξη από την εμβληματική Courtney Love

Στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας συζήτησης βρέθηκε πρόσφατα η Olivia Rodrigo, μετά την εμφάνισή της στο Teatre Grec της Βαρκελώνης. Η νεαρή pop star, κατά τη διάρκεια της ερμηνείας της στο κομμάτι «Drop Dead», επέλεξε να φορέσει ένα babydoll φόρεμα, μια εμφάνιση που προκάλεσε πληθώρα αρνητικών σχολίων στα social media, φέρνοντάς την αντιμέτωπη με κατηγορίες περί «ακατάλληλης» ενδυμασίας.

Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα, μιλώντας στο Popcast των New York Times, εξέφρασε τη βαθιά της απογοήτευση για το περιστατικό. Η Olivia Rodrigo υπογράμμισε το οξύμωρο της κριτικής: ενώ στο παρελθόν έχει εμφανιστεί με πιο αποκαλυπτικά ρούχα που δεν σχολιάστηκαν αρνητικά, το συγκεκριμένο φόρεμα, που την κάλυπτε πλήρως, κρίθηκε ως προκλητικό επειδή κάποιοι το εξέλαβαν ως «παιδικό».

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«Θεωρώ πως αυτό δείχνει πόσο έχουμε κανονικοποιήσει την παιδοφιλία στην κουλτούρα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας τον φαύλο κύκλο που εγκλωβίζει τα κορίτσια, τα οποία συχνά καλούνται να φέρουν το βάρος της ευθύνης για τη σεξουαλικοποίηση του σώματός τους από τρίτους.

Η έμπνευση από τη δεκαετία του ’90

Καταρρίπτοντας κάθε υποψία περί πρόθεσης πρόκλησης, η τραγουδίστρια διευκρίνισε ότι το look της ήταν εμπνευσμένο από την εμβληματική punk σκηνή της δεκαετίας του ’90. Για την ίδια, το φόρεμα αποτελούσε φόρο τιμής σε πρότυπά της, όπως η Kathleen Hanna και η Courtney Love. Μάλιστα, η ίδια η Courtney Love έσπευσε να στηρίξει δημόσια τη νεαρή συνάδελφό της μέσα από τα social media, υπερασπιζόμενη την καλλιτεχνική της αισθητική.

Νέο άλμπουμ και περιοδεία

Παρά τον θόρυβο που προκλήθηκε, η Olivia Rodrigo παραμένει προσηλωμένη στα δημιουργικά της σχέδια. Η κυκλοφορία του τρίτου της άλμπουμ, με τίτλο «You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love», έχει προγραμματιστεί για τις 12 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει μια μεγάλη περιοδεία στις ΗΠΑ το ερχόμενο φθινόπωρο, ενώ η star θα ταξιδέψει σε Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη στις αρχές του 2027 για να παρουσιάσει τη νέα της δουλειά στο κοινό της.