Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 21.07.2026

Ο Rack μιλάει αποκλειστικά στο Mad.gr για το «Paloma» και τη viral συνεργασία με τον Sidarta

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Ο Rack αποκαλύπτει στο Mad.gr τις αγαπημένες του μουσικές επιρροές και εξηγεί πώς προέκυψε το viral remix του «AMAZING»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Rack μίλησε στο Mad.gr για το viral hit «Paloma», που δημιουργήθηκε στη Γερμανία.
  • Το «Paloma» κατέκτησε την κορυφή των charts και των social media, θυμίζοντας καλοκαίρι.
  • Ο Rack εμπνέεται από τους G-Unit και τον 50 Cent, ενώ αγαπάει την INNA.
  • Η συνεργασία με τον Sidarta στο remix του «Amazing» ήταν ιδέα του Sidarta και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές παρόμοιες συνεργασίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγο καιρό μετά τη φαντασμαγορική βραδιά των Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, η σκέψη μας επιστρέφει στις πιο δυνατές στιγμές της διοργάνωσης, με τον Rack να κατέχει αναμφισβήτητα μια από τις πιο ξεχωριστές θέσεις. Λίγα λεπτά πριν ανέβει στη σκηνή για να παρασύρει το κοινό στον ρυθμό του, ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε παραχωρήσει μια εφ’ όλης της ύλης mini συνέντευξη στο Mad.gr, ανοίγοντας τα χαρτιά του για την πορεία του.

mad vma 2026 rack

Η εμφάνισή του εκείνο το βράδυ υπήρξε το απόλυτο highlight, με τον Rack να ερμηνεύει για πρώτη φορά ζωντανά το άκρως καλοκαιρινό single του, «Paloma», που είχε ήδη κατακτήσει την κορυφή των charts και των social media. Μέσα από τη συζήτησή μας, αποκαλύφθηκε ένας καλλιτέχνης που παραμένει πιστός στις αξίες του, αγαπάει τη δημιουργική διαδικασία και αναζητά διαρκώς τον τρόπο να συνδέεται με τον κόσμο του, τόσο μέσα από τα studio sessions στη Γερμανία, όσο και μέσα από την εκρηκτική ενέργεια που εκπέμπει πάνω στη σκηνή.

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Η επιτυχία του «Paloma»

Αναφερόμενος στο viral hit «Paloma», ο καλλιτέχνης είχε μοιραστεί τη διαδικασία πίσω από τη δημιουργία του: «Είναι φοβερό τραγούδι. Είχα πάει στη Γερμανία μαζί με τον συνεργάτη μου τον OGE και τον συνεργάτη μας τον MENU και το φτιάξαμε. Κάναμε και άλλα τραγούδια που θα βγουν στην πορεία. Το έχει αγαπήσει ο κόσμος, είναι φοβερό, μου αρέσει πάρα πολύ και θυμίζει καλοκαίρι».

Δύο καλλιτέχνες στη σκηνή των MAD VMA 2026 από τη ΔΕΗ, απολαμβάνουν την ενέργεια του κοινού κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Οι σταθερές μουσικές αξίες και ο στόχος για το καλοκαίρι

Σε ένα γρήγορο Q&A, ο Rack μοιράστηκε όσα διαμορφώνουν τη μουσική του ταυτότητα, ξεκαθαρίζοντας πως οι G-Unit παραμένουν το αγαπημένο του group και ο 50 Cent ο απόλυτος καλλιτέχνης που τον εμπνέει. Αναπολώντας τις live εμπειρίες του, κατέταξε τη συναυλία του Sure King ως την κορυφαία που έχει παρακολουθήσει ποτέ, ενώ για τις δικές του εμφανίσεις εκείνο το καλοκαίρι είχε θέσει έναν ξεκάθαρο, λιτό στόχο: να δει «άπειρο κόσμο» να γεμίζει τον χώρο και να γίνεται ένα με τη μουσική του.

https://www.instagram.com/rack.barcode/
https://www.instagram.com/rack.barcode/

Η εμπειρία του «Amazing» και το μέλλον

Με αφορμή το επιτυχημένο remix του «Amazing», ο Rack είχε εξηγήσει πώς προέκυψε αυτή η συνεργασία, η οποία κέρδισε το κοινό από το πρώτο άκουσμα: «Το “Amazing” με τον Sidarta ήταν κάτι που δεν σκεφτήκαμε πολύ. Ήταν δική του ιδέα, μου το πρότεινε και το κάναμε. Πάντα αγαπούσα και την INNA και τα τραγούδια της, ειδικά αυτό».

Όταν ρωτήθηκε αν θα τον δούμε να δοκιμάζει ξανά κάτι αντίστοιχο με ένα άλλο κομμάτι, ο ίδιος είχε αφήσει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά: «Υπάρχουν πάρα πολλά τραγούδια. Αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική, αλλά δεν μου έρχεται κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό. Ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε. Δεν το έχω κάνει ξανά ως καλλιτέχνης, αλλά μπορεί να ξαναδείτε κάτι αντίστοιχο στο μέλλον».

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