Tech News 28.04.2026

Mad Tech News: Το Dragon Ball επιστρέφει και το Netflix γίνεται TikTok

Από το νέο Xenoverse 3 μέχρι την AI επανάσταση και το redesign του Netflix, οι εξελίξεις που συζητά όλος ο tech κόσμος
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο πιο πρόσφατο επεισόδιο των Mad Tech News παρουσιάστηκαν μερικές από τις πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις στον κόσμο της τεχνολογίας και του gaming. Από πολυαναμενόμενες επιστροφές τίτλων μέχρι εντυπωσιακά επιτεύγματα της ρομποτικής και νέα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το επεισόδιο συγκέντρωσε όλα όσα απασχολούν σήμερα τους tech lovers και τους gamers.

Στον χώρο του gaming, η μεγάλη είδηση είναι η επιστροφή του Dragon Ball Xenoverse 3, σχεδόν δέκα χρόνια μετά τον προηγούμενο τίτλο. Το νέο παιχνίδι αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2027 σε PlayStation 5, Xbox Series X και PC, φέρνοντας μια πιο εξελιγμένη RPG εμπειρία με νέα ιστορία και ανανεωμένο κόσμο. Οι δημιουργοί υπόσχονται περισσότερες λεπτομέρειες το επόμενο διάστημα, αυξάνοντας ήδη το hype της κοινότητας.

Την ίδια στιγμή, ένα εντυπωσιακό τεχνολογικό επίτευγμα έρχεται από τον χώρο της ρομποτικής, καθώς ένα ανθρωποειδές ρομπότ κατάφερε να ολοκληρώσει ημιμαραθώνιο σε χρόνο που ξεπερνά ακόμη και κορυφαίους αθλητές. Συγκεκριμένα, ξεπέρασε την επίδοση του Jacob Kiplimo, γεγονός που δείχνει πόσο γρήγορα εξελίσσεται η τεχνολογία στον τομέα της κίνησης και της φυσικής απόδοσης.

Στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η Anthropic παρουσίασε το Claude Design, ένα νέο εργαλείο που επιτρέπει τη δημιουργία παρουσιάσεων, design και prototypes μέσα από ένα απλό prompt. Οι χρήστες μπορούν να επεξεργάζονται τα projects τους σε μορφή chat, να κάνουν αλλαγές σε πραγματικό χρόνο και να προσαρμόζουν το αποτέλεσμα στις ανάγκες τους, ενώ το σύστημα μαθαίνει το προσωπικό ή εταιρικό στυλ για ακόμη πιο στοχευμένα αποτελέσματα.

Σημαντικές αλλαγές έρχονται και στον χώρο του streaming, με τη Netflix να δοκιμάζει μια νέα mobile εμπειρία. Η πλατφόρμα ενσωματώνει feed με κάθετα videos τύπου short clips, επιτρέποντας στους χρήστες να ανακαλύπτουν περιεχόμενο μέσω scroll, όπως ακριβώς στα social media. Με ένα απλό tap, μπορεί κανείς να ξεκινήσει άμεσα την προβολή, να αποθηκεύσει τίτλους ή να τους μοιραστεί, φέρνοντας μια πιο γρήγορη και διαδραστική εμπειρία θέασης.

Με αυτές τις εξελίξεις, το νέο επεισόδιο των Mad Tech News επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά ότι η τεχνολογία και το gaming κινούνται με ταχύτητες που αλλάζουν συνεχώς τα δεδομένα, επηρεάζοντας άμεσα τον τρόπο που παίζουμε, δημιουργούμε και καταναλώνουμε περιεχόμενο.

