Ο Solmeister αποκαλύπτει στο Mad.gr πώς θα «έσωζε» το reboot του «The Matrix»

Με μια ματιά Ο Solmeister πιστεύει ότι η ζωή του θα μπορούσε να περιγραφεί από την ταινία "The Backrooms".

Θα ήθελε να ζήσει ένα 24ωρο στο σύμπαν της σειράς "Scrubs" για την παρέα.

Το "House" είναι μια σειρά που τον "έσκασα" απρόσμενα, ενώ την αγνοούσε.

Θα ήθελε να αναλάβει το reboot του "Matrix" για να το κάνει σωστά. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ έχουν αφήσει αξέχαστες στιγμές και αμέτρητα backstage stories, και πίσω από κάθε μεγάλη μουσική γιορτή κρύβονται πάντα οι πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες. Σε μια από τις πιο απολαυστικές και χαλαρές στιγμές, ο πολυπράγμων δημιουργός και μουσικός παραγωγός Solmeister είχε παραχώρησε μια αποκλειστική συνέντευξη στο Mad.gr κατά τη διάρκεια των προβών.

Αν και βρέθηκε εκεί αποκλειστικά για να στηρίξει θερμά τη στενή του φίλη και μόνιμη συνεργάτιδά του, Marseaux, η κουβέντα ξέφυγε από τα τυπικά και μετατράπηκε σε ένα απολαυστικό, pop-culture κινηματογραφικό και τηλεοπτικό τεστ.

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Όταν η καθημερινότητα παίρνει τη μορφή ψυχολογικού θρίλερ

Η συζήτηση ξεκίνησε με μια από τις πιο κλασικές και ταυτόχρονα σουρεαλιστικές ερωτήσεις που σχετιζόταν με το ποια ταινία θα περιέγραφε καλύτερα τη ζωή του. Ο Solmeister δεν επέλεξε κάποιο κοινότυπο ή εύκολο δραματικό μονοπάτι, ούτε κάποια ρομαντική κομεντί που θα περίμενε ίσως κανείς από έναν καλλιτέχνη της γενιάς του. Αντ’ αυτού, προτίμησε μια εικόνα που «μιλάει» απευθείας σε όσους παρακολουθούν τα σύγχρονα διαδικτυακά trends και τα διαδικτυακά μυθοπλαστικά φαινόμενα, χαρίζοντας μια ατάκα που έγραψε ιστορία για την αυτογνωσία και το χιούμορ του: «Θα ήταν το “The Backrooms” γιατί η ζωή μου είναι ένα θρίλερ».

Το ταξίδι στο χρόνο και η επιθυμία για την απόλυτη τηλεοπτική παρέα

Προχωρώντας στα τηλεοπτικά δρώμενα και τις σειρές που έχουν σημαδέψει τις εποχές, η κουβέντα πήγε στο υποθετικό σενάριο του πού θα ήθελε να ζήσει έστω για ένα ολόκληρο 24ωρο, αν είχε μαγικές δυνάμεις να τρυπώσει στο σύμπαν μιας σειράς. Η επιλογή του έπεσε σε ένα από τα πιο αγαπημένα και κλασικά ιατρικά show όλων των εποχών, αν και έσπευσε αμέσως να βάλει τα πράγματα στη θέση τους όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι, ξεκαθαρίζοντας πως η αγάπη του δεν είχε καμία σχέση με τα νοσοκομεία καθαυτά, αλλά αποκλειστικά με την ανθρώπινη δυναμική και το δέσιμο των ηθοποιών: «Θα πω το “Scrubs”. Είναι παλιά σειρά και είναι σε νοσοκομείο. Δεν θα ήθελα το νοσοκομείο, απλά μου άρεσε πάρα πολύ η παρέα που έχουν πάντα εκεί».

Η απρόσμενη ανακάλυψη και το «κόλλημα» με το «House»

Οι τηλεοπτικές εκπλήξεις, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς οι γνώστες της τηλεόρασης ξέρουν καλά πως πολλές φορές οι καλύτερες σειρές έρχονται όταν τις περιμένεις λιγότερο. Ο Solmeister παραδέχτηκε στο Mad.gr μια τηλεοπτική του ενοχή, μια σειρά που για χρόνια αγνοούσε επιδεικτικά και την προσπενούσε, μέχρι που η μοίρα (ή απλά η βαρεμάρα μιας χαλαρής βραδιάς) τον έφερε αντιμέτωπο μαζί της, με αποτέλεσμα να κολλήσει ανεπανόρθωτα: «Η τελευταία σειρά που με σκάλωσε και δεν περίμενα να μου αρέσει είναι το “House”, πάλι νοσοκομειακό μου έτυχε, είχα πολλά χρόνια που το αγνούσα αλλά τελικά μου άρεσε πάρα πολύ».

Διορθώνοντας τα κινηματογραφικά λάθη του Χόλιγουντ

Σε μια άλλη στροφή της κουβέντας, η συζήτηση πέρασε στα κινηματογραφικά reboot και στο ποια ταινία θα ήθελεση να αναλάβει προσωπικά αν του δινόταν η χρυσή ευκαιρία να ξαναγράψει την ιστορία της. Εδώ, ο καλλιτέχνης δεν μάσησε τα λόγια του για τις σύγχρονες παραγωγές του Χόλιγουντ και έδειξε ξεκάθαρα τις προθέσεις του απέναντι σε ένα από τα μεγαλύτερα κινηματογραφικά franchise επιστημονικής φαντασίας που απογοήτευσαν το κοινό: «Στο “Matrix” γιατί το reboot ήταν χάλια, οπότε αν μου δίνανε μια ευκαιρία να το κάνουμε, θα το κάναμε σωστά».

Το κινηματογραφικό αριστούργημα που αξίζει να ζήσεις

Κλείνοντας αυτή την απολαυστική συνέντευξη πίσω από τα φώτα των προβών, ο Solmeister θέλησε να αφήσει μια παρακαταθήκη στους αναγνώστες του Mad.gr, προτείνοντας την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία που, κατά τη γνώμη του, κάθε άνθρωπος οφείλει να χαρίσει στον εαυτό του τουλάχιστον μία φορά στη ζωή του, ακόμη κι αν η ίδια η πλοκή μοιάζει με έναν αδιανόητο, σουρεαλιστικό λαβύρινθο: «Μια ταινία που θα έπρεπε όλοι οι άνθρωποι να δουν έστω και μια φορά στη ζωή τους είναι το “Mulholland Drive” του David Lynch. Ψάξτε το και θα με θυμηθείτε. Δεν θα καταλάβετε τίποτα, αλλά είναι φοβερό. Είναι σαν να βλέπεις όνειρο».