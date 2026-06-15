Dua Lipa – Callum Turner: Ονειρεμένος μήνας του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι

Με μια ματιά Η Dua Lipa και ο Callum Turner απολαμβάνουν τον μήνα του μέλιτος στην Ακτή Αμάλφι μετά τον γάμο τους.

Το ζευγάρι εντοπίστηκε σε τρυφερές στιγμές, αδιαφορώντας για τα βλέμματα των παπαράτσι.

Μετά από πολυτελείς γαμήλιες εκδηλώσεις, χαλαρώνουν σε ξενοδοχείο στην Ιταλία.

Σκέφτονται σοβαρά το μέλλον και τη δημιουργία οικογένειας, αλλά απολαμβάνουν τις πρώτες μέρες ως παντρεμένοι. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Λίγες μόλις ημέρες μετά την επισημοποίηση της σχέσης τους, η Dua Lipa και ο Callum Turner επέλεξαν την κοσμοπολίτικη Ακτή Αμάλφι για να περάσουν τον μήνα του μέλιτος. Το ζευγάρι, που μονοπώλησε το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου με τους εορτασμούς του γάμου του, δείχνει να απολαμβάνει πλήρως την ηρεμία και την ομορφιά του ιταλικού τοπίου, αφήνοντας πίσω τους τους έντονους ρυθμούς των προηγούμενων ημερών.

Οι παπαράτσι εντόπισαν τους δυο τους σε ιδιαίτερα τρυφερές στιγμές, καθώς απολάμβαναν τον ήλιο και τα καταγάλανα νερά της περιοχής. Η Dua Lipa, εντυπωσιακή στην εμφάνισή της με χρυσό μπικίνι και μαντήλι στα μαλλιά, δεν έκρυβε την ευτυχία της στο πλευρό του Βρετανού ηθοποιού. Οι δυο τους, αδιαφορώντας για τα βλέμματα, αντάλλασσαν συνεχώς αγκαλιές και φιλιά, επιβεβαιώνοντας πως διανύουν μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους.

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Μετά από μια σειρά εντυπωσιακών γαμήλιων εκδηλώσεων που ξεκίνησαν από το Λονδίνο και κορυφώθηκαν στη Σικελία, παρουσία εκλεκτών προσκεκλημένων από τον χώρο της μουσικής και της μόδας, το ζευγάρι επέλεξε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στην Ακτή Αμάλφι ως καταφύγιο. Εκεί, οι δυο τους αφιερώθηκαν σε στιγμές χαλάρωσης, κάνοντας βόλτες δίπλα στη θάλασσα και απολαμβάνοντας τις ιδιωτικές ανέσεις του καταλύματός τους.

Dua Lipa e Callum Turner aproveitando a lua de mel na Itália. pic.twitter.com/GvOS1qHrc1 — Dua Lipa Brasil (@dualipabrasil) June 13, 2026

Η εξέλιξη της σχέσης της Dua Lipa και του Callum Turner τα τελευταία 2 χρόνια υπήρξε ραγδαία, καταλήγοντας στον γάμο που επισφράγισε τον έρωτά τους. Φιλικά πρόσωπα από το περιβάλλον του ζευγαριού αναφέρουν ότι οι δυο τους κάνουν ήδη σοβαρά σχέδια για το μέλλον τους, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για τη δημιουργία οικογένειας. Προς το παρόν, ωστόσο, απόλυτη προτεραιότητά τους παραμένει η απόλαυση των πρώτων τους ημερών ως παντρεμένοι, μέσα στο ειδυλλιακό σκηνικό της Ιταλίας.