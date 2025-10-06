Γιώργος Λιβάνης- Ανδρομάχη: Γάμος και βάφτιση μαζί – Οι ξέφρενοι χοροί και ο εντυπωσιακός στολισμός

Όλα όσα έγιναν την ξεχωριστή αυτή ημέρα του ζευγαριού

Με τα ιερά δεσμού του γάμου ενώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής 5/10 ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη Δημητροπούλου ενώ την ίδια μέρα βάφτισαν και τον γιο τους.

Ο γάμος και η βάπτιση έγιναν στο κτημα Anais στους Θρακομακεδόνες, παρουσία περίπου 600 καλεσμένων μέσα σε μια ρομαντική και ζεστή ατμόσφαιρα. Κουμπάροι ήταν δύο καλοί τους φίλοι, η Μικαέλα Ιωνά και ο Παναγιώτης Γλεντζής.

Μεταξύ των καλεσμένων, εκτός από τις οικογένειες και τους συγγενείς του ζευγαριού, ήταν φίλοι και συνεργάτες από τον καλλιτεχνικό χώρο και όχι μόνο.

Ανάμεσά τους: Άντζελα Δημητρίου, Πέτρος Ιακωβίδης, Ρία Ελληνίδου, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, στην οποία ανήκουν και οι δύο τραγουδιστές, Γιώργος Αρσενάκος και άνθρωποι από το team της εταιρείας, Φίλιππος Κούρκουλος, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Γιώργος Τσαλίκης με τη σύζυγό του Δώρα, Νικηφόρος Βυθούλκας, Γαρυφαλλιά Καληφώνη, Δέσποινα Μοιραράκη, οι συνθέτες Κυριάκος Παπαδόπουλος και Μάριος Ψιμόπουλος, Θέμης Γεωργαντάς.





Αμέσως μετά το μυστήριο του γάμου, ακολούθησε και η βάφτιση του γιου τους, ο οποίος πήρε το όνομα Γεράσιμος, προς τιμήν του πατέρα του τραγουδιστή. Νονοί ήταν άλλοι δύο φίλοι του ζευγαριού, η Σοφία Μπακλαβά και ο Γιάννης Βασιλειάδης.

Η Ανδρομάχη φόρεσε ένα εντυπωσιακό custom νυφικό δια χειρός Βρεττού Βρεττάκου. Ο ίδιος σχεδιαστής έφτιαξε και το φόρεμά της για τη δεξίωση. Ο Γιώργος Λιβάνης έβαλε custom γαμπριάτικο, σχεδιασμένο από τον Δημήτρη Πέτρου ενώ ο μικρός Γεράσιμος φορούσε κοστούμι Λένα Κατσανίδου, ενώ τα βαφτιστικά του ήταν από Stova Babini by Stelios Manolas. Το styling των εμφανίσεων του ζευγαριού έκανε ο στενός συνεργάτης τους Διονύσης Κολποδίνος. Το make up της νύφης επιμελήθηκε η συνεργάτιδά της Σμαρώ Μανωλοπούλου. Το νυφικό μακιγιάζ ήταν σε ροζ τόνους, του αγαπημένου χρώματος της Ανδρομάχης και συνδυάζοντας το soft glam aesthetic με το glazed skin effect που είναι τάση φέτος. https://www.mad.gr/wp-content/uploads/2025/10/AQO8gMY_Hd8U56JtQHf5h-o4qA3DoUhOo_ED_QqusyaPHVlUuxqc5Yqavc-O-b8DoxMbXt00AvvMPXG8lL-c08rqI5hPBFGU.mp4 Τα μαλλιά της νύφης, που επιμελήθηκε ο επίσης συνεργάτης της Στέλιος Τίρπας, ήταν χτενισμένα σε ελαφρείς κυματισμούς, με τα μισά πιασμένα σε κότσο από τον οποίο ήταν πιασμένο το πέπλο. Η διακόσμηση του χώρου κινήθηκε στα χρώματα του λευκού και του κίτρινου, ενώ τη διοργάνωση ανέλαβε το Ιόλη Events. Μετά το διπλό μυστήριο ακολούθησε καθιστό δείπνο στην ίδιο χώρο, με πλούσιο μενού, σε εντυπωσιακά στολισμένες ροτόντες στους ίδιους χρωματικούς τόνους. Η μπομπονιέρα, που επιμελήθηκε η Life Likes, ήταν ένα κουτί με χρυσοτυπία που έγραφε «στα όμορφα, στα δύσκολα, σε όλα εμείς μαζί», έναν στίχο από το υπερεπιτυχημένο ντουέτο «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» της Ανδρομάχης και του Γιώργου Λιβάνη και περιείχε τα κουφέτα και ένα αρωματικό κερί. Οι νεόνυμφοι και οι καλεσμένοι διασκέδασαν με πολύ τραγούδι και χορό. Μάλιστα υπάρχει και live με ορχήστρα και τον Γιάννη Καψάλη, έναν από τους δημοφιλέστερους ερμηνευτές του δημοτικού τραγουδιού. Τις φωτογραφίες του γάμου και της βάπτισης έβγαλε ο Άλεξ Τσιτουρίδης.

Λίγο πριν από τη γαμήλια δεξίωση, η Ανδρομάχη και ο Γιώργος Λιβάνης στάθηκαν μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες και μίλησαν με συγκίνηση για τη ξεχωριστή αυτή μέρα.

«Ήταν πολύ συγκινητικό. Όλη μέρα βουρκώνω. Είναι πολύ μοναδικό όλο αυτό», ανέφερε η Ανδρομάχη ενώ από την πλευρά του, ο Γιώργος Λιβάνης πρόσθεσε: «Είναι μια μοναδική στιγμή που θα τη σκέφτομαι για πολλές μέρες για να καταλάβω τι έγινε».





