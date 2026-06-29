Kanye West: Party-υπερθέαμα 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες

Με μια ματιά Ο Kanye West γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του με πάρτι 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες.

Το πάρτι είχε θέμα "masquerade" με τολμηρές και αμφιλεγόμενες ενδυματολογικές επιλογές.

Ο Kanye West και η Bianca Censori επέλεξαν εκκεντρικές εμφανίσεις που ξεχώρισαν στον ιστορικό χώρο.

Η Bianca Censori μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια επίδειξη υπερβολής που ταιριάζει απόλυτα στην εκκεντρική τους ιδιοσυγκρασία και στον τρόπο που επιλέγουν να ζουν την καθημερινότητά τους, ο Kanye West και η Bianca Censori γιόρτασαν τα 49α γενέθλια του ράπερ με έναν τρόπο που ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητος. Το ζευγάρι επέλεξε ως σκηνικό για αυτή τη σημαντική ημέρα το ιστορικό παλάτι των Βερσαλλιών στη Γαλλία, οργανώνοντας μια εκδήλωση που το κόστος της άγγιξε το αστρονομικό ποσό των 400.000 δολαρίων.

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς το ζευγάρι επιδίωξε να συνδυάσει την ιστορική αίγλη του παλατιού με τη δική του αισθητική, ξεκινώντας το πάρτι στους χώρους του ανακτόρου και συνεχίζοντας τη βραδιά στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επιθυμία των καλεσμένων τους θα ικανοποιηθεί πλήρως.

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Η βραδιά είχε ως κεντρικό θέμα το «masquerade», με τον Kanye West και την Bianca Censori να δίνουν τον τόνο με τις άκρως τολμηρές και αμφιλεγόμενες ενδυματολογικές τους επιλογές, οι οποίες, όπως σχολιάστηκε έντονα από διεθνή μέσα ενημέρωσης, έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την κλασική κομψότητα και την αισθητική του ιστορικού χώρου των Βερσαλλιών.

Ο ράπερ εμφανίστηκε με ένα total black σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από μάσκα προσώπου, δερμάτινο παντελόνι, σακάκι και μπότες, επιλέγοντας μια εμφάνιση που κάλυπτε σχεδόν ολοκληρωτικά τα χαρακτηριστικά του, ενώ η Bianca Censori επέλεξε ένα κρεμ σατέν κορμάκι με κορσέ και ασορτί φούστα, ολοκληρώνοντας το outfit της με ένα εντυπωσιακό φτερωτό headpiece που κάλυπτε το πρόσωπό της και σατέν γόβες. Οι περίπου 20 εκλεκτοί καλεσμένοι του ζευγαριού ακολούθησαν το dress code της βραδιάς, επιλέγοντας συχνά ιδιαίτερες μάσκες, ενώ κάποιοι από αυτούς προτίμησαν μάσκες ζώων αντί για τα παραδοσιακά αξεσουάρ μεταμφίεσης, προσθέτοντας μια ακόμα σουρεαλιστική και εκκεντρική πινελιά στην ήδη ιδιαίτερη εκδήλωση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το λαμπερό πάρτι στις Βερσαλλίες αποτέλεσε το αποκορύφωμα των εορτασμών για τον Kanye West, ο οποίος είχε ξεκινήσει να γιορτάζει τα γενέθλιά του νωρίτερα τον ίδιο μήνα με μια πιο προσωπική απόδραση στο Άμστερνταμ, όπου τον είδαν να απολαμβάνει το δείπνο του σε γνωστό γαλλικό εστιατόριο μαζί με τη σύζυγό του.

Παρά τη συνεχή φημολογία που συνοδεύει κάθε τους βήμα, από τις περίεργες ενδυματολογικές τους επιλογές μέχρι τις φήμες περί κρίσεων στη σχέση τους, ο Kanye West και η Bianca Censori συνεχίζουν να εμφανίζονται αχώριστοι, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους παραμένει το επίκεντρο της ζωής τους. Η Bianca Censori μάλιστα δεν δίστασε να μοιραστεί τον ενθουσιασμό της και στα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας τρυφερές φωτογραφίες και βίντεο από τις κοινές τους στιγμές, αποκαλώντας τον ράπερ «άνθρωπο της ζωής της» και τονίζοντας πως είναι ο σύντροφός της για πάντα, επισφραγίζοντας έτσι την κοινή τους πορεία που ξεκίνησε με τον μυστικό τους γάμο τον Δεκέμβριο του 2022.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ