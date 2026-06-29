Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb News 29.06.2026

Kanye West: Party-υπερθέαμα 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Ο Kanye West και η Bianca Censori γιόρτασαν τα γενέθλιά του με ένα πάρτι 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Kanye West γιόρτασε τα 49α γενέθλιά του με πάρτι 400.000 δολαρίων στις Βερσαλλίες.
  • Το πάρτι είχε θέμα "masquerade" με τολμηρές και αμφιλεγόμενες ενδυματολογικές επιλογές.
  • Ο Kanye West και η Bianca Censori επέλεξαν εκκεντρικές εμφανίσεις που ξεχώρισαν στον ιστορικό χώρο.
  • Η Bianca Censori μοιράστηκε στιγμιότυπα στα social media, επιβεβαιώνοντας τη σχέση τους.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Σε μια επίδειξη υπερβολής που ταιριάζει απόλυτα στην εκκεντρική τους ιδιοσυγκρασία και στον τρόπο που επιλέγουν να ζουν την καθημερινότητά τους, ο Kanye West και η Bianca Censori γιόρτασαν τα 49α γενέθλια του ράπερ με έναν τρόπο που ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητος. Το ζευγάρι επέλεξε ως σκηνικό για αυτή τη σημαντική ημέρα το ιστορικό παλάτι των Βερσαλλιών στη Γαλλία, οργανώνοντας μια εκδήλωση που το κόστος της άγγιξε το αστρονομικό ποσό των 400.000 δολαρίων.

Screenshot 2026-06-29 150029
https://www.instagram.com/biancacensori/

Η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου δεν ήταν τυχαία, καθώς το ζευγάρι επιδίωξε να συνδυάσει την ιστορική αίγλη του παλατιού με τη δική του αισθητική, ξεκινώντας το πάρτι στους χώρους του ανακτόρου και συνεχίζοντας τη βραδιά στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο Airelles Château de Versailles, Le Grand Contrôle, εξασφαλίζοντας ότι κάθε επιθυμία των καλεσμένων τους θα ικανοποιηθεί πλήρως.

Bella Hadid: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη μάχη με τη νόσο Lyme

Η βραδιά είχε ως κεντρικό θέμα το «masquerade», με τον Kanye West και την Bianca Censori να δίνουν τον τόνο με τις άκρως τολμηρές και αμφιλεγόμενες ενδυματολογικές τους επιλογές, οι οποίες, όπως σχολιάστηκε έντονα από διεθνή μέσα ενημέρωσης, έρχονταν σε πλήρη αντίθεση με την κλασική κομψότητα και την αισθητική του ιστορικού χώρου των Βερσαλλιών.

Screenshot 2026-06-29 145919
https://www.instagram.com/biancacensori/

Ο ράπερ εμφανίστηκε με ένα total black σύνολο, το οποίο αποτελούνταν από μάσκα προσώπου, δερμάτινο παντελόνι, σακάκι και μπότες, επιλέγοντας μια εμφάνιση που κάλυπτε σχεδόν ολοκληρωτικά τα χαρακτηριστικά του, ενώ η Bianca Censori επέλεξε ένα κρεμ σατέν κορμάκι με κορσέ και ασορτί φούστα, ολοκληρώνοντας το outfit της με ένα εντυπωσιακό φτερωτό headpiece που κάλυπτε το πρόσωπό της και σατέν γόβες. Οι περίπου 20 εκλεκτοί καλεσμένοι του ζευγαριού ακολούθησαν το dress code της βραδιάς, επιλέγοντας συχνά ιδιαίτερες μάσκες, ενώ κάποιοι από αυτούς προτίμησαν μάσκες ζώων αντί για τα παραδοσιακά αξεσουάρ μεταμφίεσης, προσθέτοντας μια ακόμα σουρεαλιστική και εκκεντρική πινελιά στην ήδη ιδιαίτερη εκδήλωση.

Screenshot 2026-06-29 150113

Αξίζει να σημειωθεί ότι το λαμπερό πάρτι στις Βερσαλλίες αποτέλεσε το αποκορύφωμα των εορτασμών για τον Kanye West, ο οποίος είχε ξεκινήσει να γιορτάζει τα γενέθλιά του νωρίτερα τον ίδιο μήνα με μια πιο προσωπική απόδραση στο Άμστερνταμ, όπου τον είδαν να απολαμβάνει το δείπνο του σε γνωστό γαλλικό εστιατόριο μαζί με τη σύζυγό του.

Screenshot 2026-06-29 150150

Παρά τη συνεχή φημολογία που συνοδεύει κάθε τους βήμα, από τις περίεργες ενδυματολογικές τους επιλογές μέχρι τις φήμες περί κρίσεων στη σχέση τους, ο Kanye West και η Bianca Censori συνεχίζουν να εμφανίζονται αχώριστοι, αποδεικνύοντας ότι η σχέση τους παραμένει το επίκεντρο της ζωής τους. Η Bianca Censori μάλιστα δεν δίστασε να μοιραστεί τον ενθουσιασμό της και στα κοινωνικά δίκτυα, ανεβάζοντας τρυφερές φωτογραφίες και βίντεο από τις κοινές τους στιγμές, αποκαλώντας τον ράπερ «άνθρωπο της ζωής της» και τονίζοντας πως είναι ο σύντροφός της για πάντα, επισφραγίζοντας έτσι την κοινή τους πορεία που ξεκίνησε με τον μυστικό τους γάμο τον Δεκέμβριο του 2022.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Bianca Censori Kanye West party
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Το σκοτεινό παρελθόν της Κατερίνας αποκαλύπτεται απόψε

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Το σκοτεινό παρελθόν της Κατερίνας αποκαλύπτεται απόψε

29.06.2026
Επόμενο
Η Ηλιάνα Φωτίου στο Talk to Mad: «Δεν θέλω να χαλάσω ποτέ τον χαρακτήρα μου για τη δουλειά»

Η Ηλιάνα Φωτίου στο Talk to Mad: «Δεν θέλω να χαλάσω ποτέ τον χαρακτήρα μου για τη δουλειά»

29.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Dua Lipa: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 54α γενέθλια της μητέρας της
Celeb News

Dua Lipa: Η συγκινητική ανάρτηση για τα 54α γενέθλια της μητέρας της

29.06.2026
Ελένη Χατζίδου: «Λύγισε» στα τελευταία γενέθλια στο πλατό του «Breakfast @Star»
Celeb News

Ελένη Χατζίδου: «Λύγισε» στα τελευταία γενέθλια στο πλατό του «Breakfast @Star»

29.06.2026
Ελένη Τσολάκη: Το παραμυθένιο σκηνικό στη βάφτιση της μονάκριβης κόρης της
Celeb News

Ελένη Τσολάκη: Το παραμυθένιο σκηνικό στη βάφτιση της μονάκριβης κόρης της

29.06.2026
BET Awards 2026: Οι εμφανίσεις που «έκλεψαν» τις εντυππώσεις
Celeb News

BET Awards 2026: Οι εμφανίσεις που «έκλεψαν» τις εντυππώσεις

29.06.2026
Στο Μουντιάλ 2026 συναντήθηκαν ο Brad Pitt και ο Edward Norton και η νοσταλγία για το Fight Club χτύπησε κόκκινο
Celeb News

Στο Μουντιάλ 2026 συναντήθηκαν ο Brad Pitt και ο Edward Norton και η νοσταλγία για το Fight Club χτύπησε κόκκινο

29.06.2026
Η Kate Middleton ολοκλήρωσε κρυφά το «National Three Peaks Challenge» μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο
Celeb News

Η Kate Middleton ολοκλήρωσε κρυφά το «National Three Peaks Challenge» μετά από τη μάχη της με τον καρκίνο

29.06.2026
Teyana Taylor: Η στιγμή που «λύγισε» στα BET Awards βλέποντας τη Janet Jackson στη σκηνή
Celeb News

Teyana Taylor: Η στιγμή που «λύγισε» στα BET Awards βλέποντας τη Janet Jackson στη σκηνή

29.06.2026
Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη
Celeb News

Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη

29.06.2026
Μαριλού Κατσαφάδου: Συγκίνησε στον ημιτελικό του YFSF – Η αφιέρωση στη μητέρα της που λύγισε τους πάντες
Celeb News

Μαριλού Κατσαφάδου: Συγκίνησε στον ημιτελικό του YFSF – Η αφιέρωση στη μητέρα της που λύγισε τους πάντες

29.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα