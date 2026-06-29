Μαριλού Κατσαφάδου: Συγκίνησε στον ημιτελικό του YFSF – Η αφιέρωση στη μητέρα της που λύγισε τους πάντες

Η Μαριλού Κατσαφάδου συγκίνησε στον ημιτελικό του YFSF, αφιερώνοντας την νίκη της στην αείμνηστη μητέρα της

Με μια ματιά Η Μαριλού Κατσαφάδου κατέκτησε την πρώτη θέση στον ημιτελικό του YFSF, προκρινόμενη στον τελικό.

Ενσάρκωσε τη Marisa Paredes από την ταινία «Ψηλά τακούνια» με έντονη ερμηνεία.

Αφιέρωσε την εμφάνισή της στη μητέρα της, συγκινώντας τους πάντες.

Ο πατέρας της, Θοδωρής Κατσαφάδος, παρακολούθησε συγκινημένος την κόρη του. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές του ημιτελικού του «Your Face Sounds Familiar», που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου, χάρισε η Μαριλού Κατσαφάδου, κατακτώντας την πρώτη θέση και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Η ηθοποιός ανέλαβε να ενσαρκώσει τη Marisa Paredes από την εμβληματική ταινία «Ψηλά τακούνια», παρουσιάζοντας μια ερμηνεία γεμάτη ένταση, εκφραστικότητα και συναίσθημα, που απέσπασε θερμό χειροκρότημα από κοινό και κριτική επιτροπή.

Μετά τις εμφανίσεις του ημιτελικού, στον μεγάλο τελικό προκρίθηκαν η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast και ο Μέμος Μπεγνής, με τη 39χρονη ηθοποιό να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της βραδιάς.

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Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή της εμφάνισής της δεν ήταν η ερμηνεία της. Λίγο πριν ολοκληρώσει το act της, η Μαριλού Κατσαφάδου έστειλε διακριτικά ένα φιλί προς τον ουρανό, αφιερώνοντας την προσπάθειά της στην αείμνηστη μητέρα της.

Στο πλατό βρισκόταν και ο πατέρας της, ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσαφάδος, ο οποίος παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια την κόρη του να δίνει τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή. Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο παρουσιαστής Σάκης Ρουβάς θέλησε να μάθει τι περνούσε από το μυαλό της την ώρα που τραγουδούσε : «Θέλω να μου πεις, τώρα που τραγουδούσες αυτό το τραγούδι, τι σκεφτόσουν;»

Η Μαριλού Κατσαφάδου, βαθιά συγκινημένη, απάντησε λιτά: «τη μαμά μου». Η εξομολόγησή της συγκίνησε όλο το πλατό, με την Κατερίνα Παπουτσάκη να παίρνει τον λόγο και να της λέει: «Το καταλάβαμε. Αυτό με τη μαμά σου, το κατάλαβα πολύ και με συγκίνησε πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήσουν πάρα πολύ καλή».

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/

Η εμφάνιση της Μαριλού Κατσαφάδου ήταν αυτή που ξεχώρισε περισσότερο στον ημιτελικό, χαρίζοντάς της τη νίκη της βραδιάς και μία θέση στον μεγάλο τελικό του «Your Face Sounds Familiar».