Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Celeb World 29.06.2026

Μαριλού Κατσαφάδου: Συγκίνησε στον ημιτελικό του YFSF – Η αφιέρωση στη μητέρα της που λύγισε τους πάντες

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Μαριλού Κατσαφάδου συγκίνησε στον ημιτελικό του YFSF, αφιερώνοντας την νίκη της στην αείμνηστη μητέρα της
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Η Μαριλού Κατσαφάδου κατέκτησε την πρώτη θέση στον ημιτελικό του YFSF, προκρινόμενη στον τελικό.
  • Ενσάρκωσε τη Marisa Paredes από την ταινία «Ψηλά τακούνια» με έντονη ερμηνεία.
  • Αφιέρωσε την εμφάνισή της στη μητέρα της, συγκινώντας τους πάντες.
  • Ο πατέρας της, Θοδωρής Κατσαφάδος, παρακολούθησε συγκινημένος την κόρη του.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές του ημιτελικού του «Your Face Sounds Familiar», που προβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής 28 Ιουνίου, χάρισε η Μαριλού Κατσαφάδου, κατακτώντας την πρώτη θέση και εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Η ηθοποιός ανέλαβε να ενσαρκώσει τη Marisa Paredes από την εμβληματική ταινία «Ψηλά τακούνια», παρουσιάζοντας μια ερμηνεία γεμάτη ένταση, εκφραστικότητα και συναίσθημα, που απέσπασε θερμό χειροκρότημα από κοινό και κριτική επιτροπή.

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/
https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/

Μετά τις εμφανίσεις του ημιτελικού, στον μεγάλο τελικό προκρίθηκαν η Μαριλού Κατσαφάδου, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο Biased Beast και ο Μέμος Μπεγνής, με τη 39χρονη ηθοποιό να συγκεντρώνει την υψηλότερη βαθμολογία της βραδιάς.

Your Face Sounds Familiar: Η Αφροδίτη Χατζημηνά κατέκτησε ξανά την κορυφή ως Amy Winehouse

Ωστόσο, η πιο συγκινητική στιγμή της εμφάνισής της δεν ήταν η ερμηνεία της. Λίγο πριν ολοκληρώσει το act της, η Μαριλού Κατσαφάδου έστειλε διακριτικά ένα φιλί προς τον ουρανό, αφιερώνοντας την προσπάθειά της στην αείμνηστη μητέρα της.

Στο πλατό βρισκόταν και ο πατέρας της, ο ηθοποιός Θοδωρής Κατσαφάδος, ο οποίος παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένος και με δάκρυα στα μάτια την κόρη του να δίνει τον καλύτερό της εαυτό στη σκηνή. Μετά το τέλος της εμφάνισης, ο παρουσιαστής Σάκης Ρουβάς θέλησε να μάθει τι περνούσε από το μυαλό της την ώρα που τραγουδούσε : «Θέλω να μου πεις, τώρα που τραγουδούσες αυτό το τραγούδι, τι σκεφτόσουν;»

katsafados_your face sounds familiar

Η Μαριλού Κατσαφάδου, βαθιά συγκινημένη, απάντησε λιτά: «τη μαμά μου». Η εξομολόγησή της συγκίνησε όλο το πλατό, με την Κατερίνα Παπουτσάκη να παίρνει τον λόγο και να της λέει: «Το καταλάβαμε. Αυτό με τη μαμά σου, το κατάλαβα πολύ και με συγκίνησε πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραίο, ήσουν πάρα πολύ καλή».

https://www.instagram.com/yfsf.ant1tv/

Η εμφάνιση της Μαριλού Κατσαφάδου ήταν αυτή που ξεχώρισε περισσότερο στον ημιτελικό, χαρίζοντάς της τη νίκη της βραδιάς και μία θέση στον μεγάλο τελικό του «Your Face Sounds Familiar».

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Your Face Sounds Familiar Μαριλού Κατσαφάδου
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: Κυκλοφόρησε το νέο album «Τα disco καλοκαίρια μας»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου: Κυκλοφόρησε το νέο album «Τα disco καλοκαίρια μας»

29.06.2026
Επόμενο
Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη

Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη

29.06.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Teyana Taylor: Η στιγμή που «λύγισε» στα BET Awards βλέποντας τη Janet Jackson στη σκηνή
Celeb News

Teyana Taylor: Η στιγμή που «λύγισε» στα BET Awards βλέποντας τη Janet Jackson στη σκηνή

29.06.2026
Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη
Celeb News

Μαριάντα Πιερίδη: Η εμφάνιση ως Lara Fabian στο YFSF που «λύγισε» την Κατερίνα Παπουτσάκη

29.06.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι όρκοι αγάπης και το τριήμερο γαμήλιο party στην Πάρο
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Bruno Cerella: Οι όρκοι αγάπης και το τριήμερο γαμήλιο party στην Πάρο

29.06.2026
Η Άννα Βίσση τραγούδησε στον πολυτελή γάμο του γιου της οικογένειας Χούρι στην Αθήνα
Celeb News

Η Άννα Βίσση τραγούδησε στον πολυτελή γάμο του γιου της οικογένειας Χούρι στην Αθήνα

29.06.2026
«Τίτλοι τέλους» για την Courteney Cox και τον Johnny McDaid μετά από 10 χρόνια σχέσης
Celeb News

«Τίτλοι τέλους» για την Courteney Cox και τον Johnny McDaid μετά από 10 χρόνια σχέσης

29.06.2026
After Dark: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της σχέσης τους
Celeb News

After Dark: Ο FY και η Αλεξία Κεφαλά αποκαλύπτουν την αθέατη πλευρά της σχέσης τους

28.06.2026
Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Oι λαμπερές στιγμές από το pre-wedding party στην Πάρο
Celeb News

Αθηνά Οικονομάκου – Μπρούνο Τσερέλα: Oι λαμπερές στιγμές από το pre-wedding party στην Πάρο

27.06.2026
«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Β’ κύκλος έρχεται και θα μας κλέψει ξανά την καρδιά!
TV

«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Ο Β’ κύκλος έρχεται και θα μας κλέψει ξανά την καρδιά!

26.06.2026
Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη
Celeb News

Νέα δικαστική περιπέτεια για την Kylie Jenner – Τι καταγγέλλει πρώην εργαζόμενη

26.06.2026
Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Mad VMA 2026: Sold out, πολιτική παρουσία και χιλιάδες επισκέπτες στο Village Festival

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Το comeback της «απόλυτης Lady» στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Τα ντουέτα που δεν περιμέναμε να δούμε στα MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ και τελικά έκλεψαν την παράσταση

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Ποιοι είναι ιδανικοί προορισμοί για το weekend κοντά στην Αθήνα;

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Πού να φας στη Μαδρίτη: 5 αυθεντικές στάσεις για φαγητό που αγαπούν οι ντόπιοι

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Εξαρθρώνει τα πειρατικά τηλεοπτικά δίκτυα η ΕΛΑΣ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

Δύο «αγκάθια» για την αδειοδότηση των περιφερειακών σταθμών- Η Βουλή δεν έχει ακομη αντικαταστήσει τον Γιάννη Μιχελάκη στο ΕΣΡ

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

ΑΙΧΜΕΣ: Μονοπώλιο ή ελεύθερος ανταγωνισμός στα αθλητικά δικαιώματα

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ο φόβος για το 25% και τα σενάρια «κάθαρσης» μετά τις εκλογές

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

MAD VMA 2026 από την ΔΕΗ: Για ακόμα μία χρονιά έγινε ο απόλυτος μουσικός θεσμός της χώρας

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα

Καιρός: «Καμίνι» με 37άρια – Η αναλυτική πρόγνωση για όλη την εβδομάδα