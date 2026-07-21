Το custom look της Madonna στο Mundial 2026 είναι ό,τι πιο iconic είδαμε!

Όλες οι λεπτομέρειες για το custom σύνολο υψηλής ραπτικής και κρυστάλλων που φόρεσε η Μαντόνα στη μεγάλη της εμφάνιση

Με μια ματιά Η Madonna, 67 ετών, τραγούδησε στο ημίχρονο του τελικού του Mundial 2026.

Η εμφάνισή της περιλάμβανε τον ύμνο «Music» και στοιχεία από «Disco Inferno» και «Danceteria».

Φόρεσε custom κομμάτια από Saint Laurent και lurex τοπ Diesel.

Το outfit της περιλάμβανε τζάκετ με το όνομά της, κορσέ, σορτσάκι, διχτυωτό καλσόν και μπότες. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Madonna απέδειξε για άλλη μια φορά πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός, κόβοντας την ανάσα στο κοινό με ένα φαντασμαγορικό show. Στα 67 της χρόνια, η θρυλική τραγουδίστρια βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής, αναλαμβάνοντας να απογειώσει μουσικά το ημίχρονο του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου που συγκέντρωσε τα βλέμματα ολόκληρου του πλανήτη.

Η πολυαναμενόμενη βραδιά πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουλίου, με το «New York New Jersey Stadium» να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο χοροστάσιο. Η σταρ έδωσε το σύνθημα για ένα ασταμάτητο πάρτι ερμηνεύοντας τον εμβληματικό ύμνο «Music», ενώ η ατμόσφαιρα απογειώθηκε όταν πάνεσε αριστοτεχνικά στο setlist της στοιχεία από το «Disco Inferno» και το «Danceteria», ξεσηκώνοντας τις κερκίδες.

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Η λαμπερή εμφάνιση και οι υπογραφές της μόδας

Πέρα από τις φωνητικές της ικανότητες, τα φώτα έπεσαν πάνω στη μοναδική ενδυματολογική της επιλογή, η οποία συνδύαζε την υψηλή ραπτική με το edgy street style. Η καλλιτέχνης φόρεσε ένα λαμπερό lurex τοπ από τον οίκο Diesel, το οποίο συνδυάστηκε άψογα με custom κομμάτια υψηλής αισθητικής από τον Saint Laurent.

Το εκκεντρικό και άκρως προσεγμένο outfit περιλάμβανε ένα μοναδικό τζάκετ με κεντημένο το όνομά της, έναν εντυπωσιακό κορσέ γεμάτο αγκράφες, μεταξωτό σορτσάκι και τολμηρό διχτυωτό καλσόν. Την εικόνα συμπλήρωσαν παιχνιδιάρικες λιλά κάλτσες και εντυπωσιακές ψηλές μπότες με κορδόνια σε ροζ και μοβ τόνους, επιβεβαιώνοντας πως παραμένει το απόλυτο fashion icon.