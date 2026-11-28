Η τραγουδίστρια έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα του κινηματογράφου και έχει δοκιμαστεί σε ρόλους που δεν περίμενες να τη δεις

Με μια ματιά Η Ariana Grande ξεκίνησε την καριέρα της στο Broadway και το Nickelodeon, με τον ρόλο της Cat Valentine.

Έκανε αξιομνημόνευτες εμφανίσεις σε ταινίες όπως το "Zoolander 2" και το "Don't Look Up".

Πρωταγωνίστησε σε τηλεταινίες όπως το "Swindle" και έκανε guest εμφάνιση στο "Scream Queens".

Θα υποδυθεί τη Glinda στο επερχόμενο μιούζικαλ "Wicked" και πρωταγωνιστεί στο "Focker-In-Law". Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Ariana Grande, μία από τις μεγαλύτερες pop stars της εποχής μας, δεν περιορίζεται μόνο στη μουσική. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει εξαιρετικές ικανότητες και στην υποκριτική, καταφέρνοντας να κλέβει τις εντυπώσεις με το κωμικό της ταμπεραμέντο και την ευστροφία της. Η πορεία της στο Hollywood είναι εξίσου εντυπωσιακή με την καριέρα της στη μουσική, ξεκινώντας από το Broadway και φτάνοντας σήμερα να πρωταγωνιστεί δίπλα σε θρύλους του κινηματογράφου.

Από τα θεατρικά σανίδια στις τηλεοπτικές οθόνες

Η καλλιτεχνική πορεία της Ariana Grande ξεκίνησε από τα θεατρικά σανίδια, με τη συμμετοχή της στο musical «13». Η πραγματική της ανάδειξη, όμως, ήρθε μέσα από τη συνεργασία της με το Nickelodeon, όπου ενσάρκωσε τον αγαπημένο χαρακτήρα της Cat Valentine στις επιτυχημένες σειρές «Victorious» και «Sam & Cat». Ο ρόλος αυτός της προσέφερε μεγάλη δημοτικότητα και της επέτρεψε να αναδείξει το κωμικό της ταλέντο, κάνοντας την ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του παιδικού καναλιού.

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Στη σειρά «Victorious», η Ariana Grande ως Cat Valentine, παρά τις στιγμές που ο χαρακτήρας της έδειχνε να είναι αποκομμένος από την πραγματικότητα, αποτέλεσε αναπόσπαστο κομμάτι της επιτυχίας της. Μέσα από τις μουσικές στιγμές της σειράς, όπως η εκτέλεση του «Give it Up» και η συμμετοχή της στο «Leave It All to Shine» με το «iCarly», η Ariana Grande εδραίωσε τη θέση της στο Hollywood Arts High School και έθεσε τις βάσεις για να γίνει ένα παγκοσμίως γνωστό όνομα.

Μεγάλες κινηματογραφικές και τηλεοπτικές εμφανίσεις

Η Ariana Grande έχει αφήσει το στίγμα της και σε μεγαλύτερες παραγωγές. Στην ταινία «Zoolander 2», η σύντομη αλλά αξιομνημόνευτη εμφάνισή της σε μια σκηνή οργίου μαζί με τον Owen Wilson, σηματοδότησε την πρώτη της γνωριμία με τον Ben Stiller, με τον οποίο θα συνεργαζόταν αργότερα. Η ίδια έχει αναφέρει με χιούμορ αυτή τη συνάντηση, δηλώνοντας: «Με σκηνοθετούσε σε μια σκηνή οργίου στο Zoolander 2 με έναν ιπποπόταμο και τη Susan Sarandon. Οπότε, από την αρχή, είχαμε μια άνεση».

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Στην ταινία «Don’t Look Up» του Adam McKay, η Ariana Grande ενσαρκώνει την Riley Bina, μια διάσημη pop star που φαίνεται απρόσβλητη από την επερχόμενη καταστροφή του πλανήτη. Η ερμηνεία της, μαζί με το τραγούδι «Just Look Up», που σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από αυτοσχεδιασμό της Ariana Grande, κέρδισε τις εντυπώσεις.

Στο τηλεοπτικό heist movie «Swindle», η Ariana Grande ανέλαβε το ρόλο μιας cheerleader με μια κρυφή, πιο «nerdy» πλευρά, ξεφεύγοντας από τον χαρακτηριστικό της ρόλο της Cat. Επίσης, η guest εμφάνισή της στη σειρά «Scream Queens» αποτέλεσε την πρώτη της ενήλικη τηλεοπτική δουλειά μετά το «Sam & Cat». Ο δημιουργός Ryan Murphy είχε δηλώσει ότι η Ariana Grande αρχικά θα συμμετείχε σε ένα επεισόδιο, αλλά η εμπειρία της άρεσε τόσο πολύ που ήθελε να συνεχίσει.

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Ο ρόλος της Glinda στο «Wicked»

Ένας από τους πιο πολυαναμενόμενους ρόλους της Ariana Grande είναι αυτός της Glinda στην κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical «Wicked». Η Ariana Grande πάλεψε σκληρά για να διεκδικήσει τον ρόλο, δείχνοντας την αφοσίωσή της στο project. Η συμμετοχή της στην ταινία αυτή θεωρείται μια κομβική στιγμή στην καριέρα της, αποδεικνύοντας ότι η πρώην σταρ του Nickelodeon παραμένει πιστή στις ρίζες της στο musical θέατρο.

Η νέα ταινία «Focker-In-Law»

Πρόσφατα, η Ariana Grande πρωταγωνιστεί δίπλα σε θρύλους όπως ο Robert De Niro και ο Ben Stiller στην ταινία «Focker-In-Law». Ενσαρκώνει την Olivia Jones, έναν πολυδιάστατο χαρακτήρα που θυμίζει την ίδια την ηθοποιό, με τη διαφορά ότι αντί για χρυσά δισκογραφικά βραβεία, διαθέτει διαπιστευτήρια FBI και εξαιρετικές μαγειρικές ικανότητες. Ο ρόλος της προσφέρει έντονο κωμικό στοιχείο, λειτουργώντας ως ιδανική αντίστιξη στον πιο αμήχανο χαρακτήρα του Ben Stiller.

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