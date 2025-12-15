MadWalk 2025 Mega
Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ

Πέθανε ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ μετά από μάχη με τον καρκίνο
Ο καταξιωμένος ηθοποιός έφυγε από τη ζωή έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου 2025 ο ηθοποιός Αλμπέρτο Εσκενάζυ, στο ογκολογικό νοσοκομείο «Άγιοι Ανάργυροι», όπου νοσηλευόταν. Ο Αλμπέρτο Εσκενάζυ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 73 ετών, στις 03:30, έχοντας στο πλευρό του τα αγαπημένα του πρόσωπα. Τα τελευταία περισσότερα από δύο χρόνια έδινε μια δύσκολη μάχη με τον καρκίνο, την οποία αντιμετώπισε με αξιοπρέπεια και δύναμη.

Ο εκλιπών υπήρξε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα του καλλιτεχνικού χώρου, με μακρά διαδρομή στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο. Εκτός από ηθοποιός, δραστηριοποιήθηκε ως σεναριογράφος, εκδότης και θεατρικός επιχειρηματίας, αφήνοντας το αποτύπωμά του σε πολλούς τομείς της τέχνης. Γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, σε οικογένεια εβραϊκής καταγωγής, πέρασε εκεί τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στην Αθήνα, όπου σπούδασε υποκριτική στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, από την οποία αποφοίτησε το 1976.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του συμμετείχε σε πλήθος τηλεοπτικών σειρών, γνωρίζοντας ιδιαίτερη αναγνωρισιμότητα τη δεκαετία του ’80. Παράλληλα, εμφανίστηκε σε σημαντικές θεατρικές παραγωγές – μεταξύ άλλων και στο Ηρώδειο – καθώς και σε κινηματογραφικές ταινίες και βιντεοταινίες. Ξεχωριστή θέση στη φιλμογραφία του κατέχει η βιντεοταινία του 1988 «Ο δρόμος προς τη δόξα – Το αστέρι».


Στην πορεία του συνεργάστηκε με σπουδαίες μορφές του ελληνικού θεάτρου, όπως ο Κώστας Καζάκος και η Τζένη Καρέζη, ενώ αγαπήθηκε ιδιαίτερα μέσα από σειρές όπως «Ο Συμβολαιογράφος» και «Το φως του Αυγερινού». Επιπλέον, είχε ασχοληθεί και με τη μεταγλώττιση παιδικών κινουμένων σχεδίων, δανείζοντας τη φωνή του σε αγαπημένους χαρακτήρες.


Σε προσωπικό επίπεδο, από τον γάμο του με τη Μαίρη απέκτησε δύο παιδιά, τον Λέοντα, γεννημένο το 1983, και τη Σάρα, το 1987. Από το 2001 έως το 2011 δημιούργησε και διατήρησε δικό του θεατρικό χώρο και σχολή, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση νέων καλλιτεχνών. Τον Μάιο του 2024 είχε συμμετάσχει ως υποψήφιος στις ευρωεκλογές με το κόμμα «Κόσμος», εκφράζοντας και μέσα από την πολιτική του παρουσία το ενδιαφέρον του για τα κοινά.

Διάβασε επίσης: Πέθανε ο εμβληματικός ηθοποιός του Mortal Kombat Cary Hiroyuki Tagawa

