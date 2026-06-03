Πτώση ενδιαφέροντος για την «Οδύσσεια» – Τι συμβαίνει με τη νέα ταινία του Christopher Nolan;

Στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων βρίσκεται η νέα ταινία του Christopher Nolan, με το κοινό να εκφράζει ανοιχτά τη δυσαρέσκειά του

Σε δύσκολα μονοπάτια φαίνεται πως βαδίζει η πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, καθώς η προσμονή του κοινού για τη νέα κινηματογραφική του δουλειά σημειώνει σημαντική κάμψη. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της εταιρείας αναλύσεων Quorum, το ενδιαφέρον των θεατών για την ταινία έχει υποχωρήσει κατά 8 μονάδες, ενώ παράλληλα παρατηρείται πτώση και στους δείκτες αναγνωρισιμότητας.

Η παραγωγή βρίσκεται στο επίκεντρο έντονων αντιδράσεων, με τα social media να έχουν μετατραπεί σε πεδίο αντιπαράθεσης σχετικά με το cast. Η απόφαση του Christopher Nolan να επιλέξει τη Lupita Nyong’o για τον ρόλο της Ωραίας Ελένης και η φημολογούμενη συμμετοχή του Elliot Page στον ρόλο του Αχιλλέα έχουν προκαλέσει σφοδρές επικρίσεις, με πολλούς να κατηγορούν την παραγωγή για έλλειψη σεβασμού στην ελληνική μυθολογία και την έλλειψη Ελλήνων ηθοποιών.

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Η στάση της Lupita Nyong’o και το «διπλό μέτρο»

Η Lupita Nyong’o υπερασπίστηκε την επιλογή της, τονίζοντας πως υποστηρίζει απόλυτα την εκδοχή του σκηνοθέτη και χαρακτηρίζοντας το cast «αντιπροσωπευτικό του κόσμου». Ωστόσο, η απάντησή της προκάλεσε νέο γύρο σχολίων, καθώς οι επικριτές της έκαναν λόγο για «διπλά μέτρα και σταθμά», συγκρίνοντας τη στάση της με την υπεράσπιση που παρείχε παλαιότερα στην πολιτισμική ορθότητα της ταινίας Black Panther.

Η επικοινωνιακή πίεση στον Christopher Nolan

Ούτε η πρόσφατη εμφάνιση του Christopher Nolan στην εκπομπή 60 Minutes δεν στάθηκε ικανή να καταλαγιάσει τις αντιδράσεις. Αντιθέτως, αναλυτές εκτιμούν ότι η επικοινωνιακή τακτική της παραγωγής λειτούργησε αντίστροφα, αυξάνοντας την πόλωση. Η κατάσταση επιδεινώθηκε από δημόσιες διαφωνίες προσωπικοτήτων όπως ο Elon Musk, αλλά και από την ανοιχτή επιστολή της Greek City Times, που έθεσε το ερώτημα για την απουσία των Ελλήνων από ένα έργο που αποτελεί το εθνικό έπος της χώρας.

Το κρίσιμο στοίχημα της 17ης Ιουλίου

Καθώς πλησιάζει η ημερομηνία κυκλοφορίας της ταινίας από τη Universal Pictures, το ερώτημα παραμένει κρίσιμο για τη μελλοντική πορεία της παραγωγής. Το αν η σκηνοθετική υπογραφή του Christopher Nolan θα καταφέρει να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα ή αν η «Οδύσσεια» θα παραμείνει εγκλωβισμένη στη διαμάχη για την πολιτισμική εκπροσώπηση, θα κριθεί στις κινηματογραφικές αίθουσες.