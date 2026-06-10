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Screen News 10.06.2026

Teyana Taylor: Τιμάται με το βραβείο «Icon of the Year» στα BET Awards 2026

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Η πολυτάλαντη καλλιτέχνις αναγνωρίζεται για την επιρροή της στην παγκόσμια κουλτούρα, σφραγίζοντας μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Teyana Taylor θα τιμηθεί με το βραβείο «Icon of the Year» στα BET Awards 2026.
  • Το βραβείο επιβραβεύει πρόσωπα που καθορίζουν τη στιγμή και επηρεάζουν την κουλτούρα.
  • Η Taylor έχει διακριθεί ως τραγουδίστρια, ηθοποιός, σκηνοθέτιδα, παραγωγός και χορογράφος.
  • Η ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another» της χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα.

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Η Teyana Taylor διανύει αναμφίβολα την πιο καθοριστική χρονιά της καριέρας της και η αναγνώριση έρχεται με τον πιο επίσημο τρόπο. Το δίκτυο BET ανακοίνωσε ότι η τραγουδίστρια, ηθοποιός και δημιουργική δύναμη θα παραλάβει το βραβείο «Icon of the Year» στην επερχόμενη τελετή των BET Awards, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες, με οικοδεσπότη τον κωμικό Druski.

Καλλιτέχνης με ασημί φόρεμα με κρόσσια και κουκούλα σε κοσμική εκδήλωση.
Εντυπωσιακή εμφάνιση καλλιτέχνιδας με ασημί δημιουργία γεμάτη κρόσσια.

Το συγκεκριμένο βραβείο, το οποίο υποστηρίζεται από τη Hyundai, δεν αφορά απλώς τη μακροχρόνια παρουσία στον χώρο, αλλά επιβραβεύει εκείνο το πρόσωπο που καθορίζει τη στιγμή. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η Teyana Taylor αποτελεί το ιδανικό παράδειγμα μιας δημιουργικής προσωπικότητας που δεν περιμένει απλώς να της δοθεί μια ευκαιρία, αλλά «χτίζει το δικό της τραπέζι», επηρεάζοντας την κουλτούρα σε κάθε της βήμα.

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Μια πορεία γεμάτη δημιουργικότητα

Η Taylor δεν είναι απλώς μια performer, είναι μια καλλιτέχνις με ένα εντυπωσιακά πολυσχιδές βιογραφικό. Με 4 ολοκληρωμένα άλμπουμ στο ενεργητικό της, με πιο πρόσφατο το Escape Room του 2025, έχει αποδείξει τη μουσική της αξία. Ωστόσο, η ίδια έχει καταφέρει να ξεχωρίσει και ως σκηνοθέτιδα, παραγωγός και χορογράφος, επιβάλλοντας το προσωπικό της στυλ σε κάθε project.

Η Teyana Taylor σε επίσημη εμφάνιση στα βραβεία Όσκαρ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η μετάβασή της στον κινηματογράφο υπήρξε θεαματική: από μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το Madea’s Big Happy Family, έφτασε να πρωταγωνιστεί σε μεγάλες παραγωγές. Η ερμηνεία της στην ταινία «One Battle After Another» του Paul Thomas Anderson ήταν εκείνη που την εκτόξευσε, χαρίζοντάς της μια υποψηφιότητα για Όσκαρ και μια Χρυσή Σφαίρα Β’ Γυναικείου Ρόλου, επιβεβαιώνοντας ότι το ταλέντο της δεν έχει όρια.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά η Connie Orlando από το δίκτυο BET: «Η Teyana Taylor δεν ζητά μια θέση στο τραπέζι, εκείνη σχεδιάζει το δωμάτιο και δίνει τον τόνο για όλους τους υπόλοιπους». Η βράβευσή της στη φετινή διοργάνωση έρχεται ως επιστέγασμα μιας διαδρομής όπου η τέχνη της άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της.

teyana_taylor
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η βραδιά των BET Awards 2026 αναμένεται να είναι μια από τις πιο δυναμικές των τελευταίων ετών, με την ανακοίνωση των υπόλοιπων καλλιτεχνών που θα τιμηθούν και θα εμφανιστούν επί σκηνής να αναμένεται τις επόμενες ημέρες.

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BET Awards Teyana Taylor
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