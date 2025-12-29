MadWalk 2025 highlights
MadWalk 2025 highlights
Εκπομπές Mad TV 29.12.2025

ΔιαMADάκια: Τι θα έκανες αν ήσουν ο Άγιος Βασίλης;

Τι θα έκανες αν ήσουν Άγιος Βασίλης για μία μέρα; Οι συμμετέχοντες μοιράζονται τα δώρα που θα έδιναν, ποιοι θα ήταν στη λίστα τους και πώς η φαντασία συνδυάζεται με την αγάπη
Μαρία Χατζηγιάννη

Φαντάσου να αναλάμβανες το ρόλο του Άγιου Βασίλη για μία μέρα! Αυτή η ιδέα έγινε το κεντρικό θέμα μιας πρωτότυπης και διασκεδαστικής συζήτησης, όπου οι συμμετέχοντες αποκάλυψαν τι δώρα θα έδιναν στον κόσμο και ποιους θα επέλεγαν για να τους βοηθήσουν σε αυτή τη μαγική αποστολή. Από υγεία και αγάπη μέχρι πακέτα φαγητού για όσους το έχουν ανάγκη και κάρτες για ταξίδια, οι απαντήσεις ήταν γεμάτες αλτρουισμό και φαντασία, αναδεικνύοντας το πνεύμα των Χριστουγέννων.

Όμως, όχι όλοι θα έβρισκαν δώρο κάτω από το δέντρο τους. Μερικοί αποκλείστηκαν από τη λίστα των «καλών παιδιών» για διάφορους λόγους, όπως το να μην κάνουν like στις δημοσιεύσεις ή να μην παρευρίσκονται στα γενέθλια. Αυτό το στοιχείο της συζήτησης προσέθεσε μια χιουμοριστική νότα, υπενθυμίζοντας σε όλους τη σημασία της προσοχής και της ανταπόδοσης στις σχέσεις μας.

Διάβασε επίσης: Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

Κλείνοντας, η συζήτηση αυτή δεν αποκάλυψε μόνο τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων σε έναν υποθετικό ρόλο Άγιου Βασίλη αλλά και την ευρύτερη επιθυμία για κοινωνική συνεισφορά και αγάπη. Με διάσημους όπως η Ρία Ελληνίδου και ο Ντουέιν Τζόνσον να κάνουν την εμφάνισή τους στις απαντήσεις, η συζήτηση έδειξε πως η φαντασία και η καλοσύνη δεν έχουν όρια. Και μην ξεχνάμε, το πνεύμα των Χριστουγέννων είναι πάντα εκεί για να μας θυμίζει την αξία της δωρεάς και της αγάπης προς τον συνάνθρωπο.

Διάβασε επίσης: Στο Talk To MAD ο Αλέξης Βιδαλάκης και η Νικολίτσα Ντρίζη αποκαλύπτουν το παρασκήνιο και τις στιγμές από την παράστασή τους

Δες κι αυτό…

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
diamadakia MAD Christmas Χριστούγεννα Χριστούγεννα 2025
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Survivor 2026: Η πρώτη τριάδα των Survivors της Αθήνας αποκαλύπτεται

Survivor 2026: Η πρώτη τριάδα των Survivors της Αθήνας αποκαλύπτεται

29.12.2025
Επόμενο
H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη

H Lila αποκαλύπτει στο Mad.gr από ποιο άτομο θα ήθελε να είχε καταφέρει να πάρει συνέντευξη

29.12.2025

Δες επίσης

Παναγιώτης Βασιλάκος στο Spill The Tea: «Για μένα είναι παράσιτα όσοι κάνουν gossip εκπομπές»
Mad TV News

Παναγιώτης Βασιλάκος στο Spill The Tea: «Για μένα είναι παράσιτα όσοι κάνουν gossip εκπομπές»

29.12.2025
Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»
Mad TV News

Η Mikay στο Unplugged Stories: «Ένα από τα μεγαλύτερα μου όνειρα είναι να βρεθώ στη σκηνή της Eurovision»

29.12.2025
Στο Talk To MAD ο Αλέξης Βιδαλάκης και η Νικολίτσα Ντρίζη αποκαλύπτουν το παρασκήνιο και τις στιγμές από την παράστασή τους
Mad TV News

Στο Talk To MAD ο Αλέξης Βιδαλάκης και η Νικολίτσα Ντρίζη αποκαλύπτουν το παρασκήνιο και τις στιγμές από την παράστασή τους

23.12.2025
H Ξένη Κωνσταντίνου στο Talk to MAD: «Τα παιδιά μου ήταν η έμπνευση για να αλλάξω καριέρα»
Mad TV News

H Ξένη Κωνσταντίνου στο Talk to MAD: «Τα παιδιά μου ήταν η έμπνευση για να αλλάξω καριέρα»

23.12.2025
Σταύρος Σβίγγος στο OK!: Αποκαλύψεις και παιχνίδια με τον Θέμη Γεωργαντά
Mad TV News

Σταύρος Σβίγγος στο OK!: Αποκαλύψεις και παιχνίδια με τον Θέμη Γεωργαντά

23.12.2025
Ο Δημήτρης Μπάσης στο Mad for Greekz «Κατέβηκα στην Αθήνα με οτοστόπ για να με ακούσει η Πρωτοψάλτη»
Mad TV News

Ο Δημήτρης Μπάσης στο Mad for Greekz «Κατέβηκα στην Αθήνα με οτοστόπ για να με ακούσει η Πρωτοψάλτη»

23.12.2025
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο OK!: Όλα όσα είπε για τους στόχους της νέας της χρονιάς
Mad TV News

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο OK!: Όλα όσα είπε για τους στόχους της νέας της χρονιάς

22.12.2025
Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»
Mad TV News

Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»

19.12.2025
Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»
Mad TV News

Ο Νίκος Κορακάκης στο Talk to MAD: «Ξεκίνησα με covers και τώρα φτιάχνω τη δική μου μουσική πορεία»

18.12.2025
Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Όταν τα Χριστούγεννα γίνονται πιο «έξυπνα»: Τα 5 πιο hot Xiaomi δώρα της χρονιάς

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Ελληνικά τραγούδια που διασκευάστηκαν και ταξίδεψαν στον κόσμο

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Τα 4 ζώδια που οι συνάδελφοι αγαπούν να μισούν

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Πότε θα ακούσουμε τα 28 τραγούδια που πάνε στον ελληνικό τελικό της Eurovision- Όλες οι λεπτομέρειες της ΕΡΤ

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Γρίπη: Συναγερμός για το υποστέλεχος «Κ» – Τι δείχνουν τα δεδομένα και πόσο προστατεύει το εμβόλιο

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αυτό είναι το τρόφιμο που έχεις πάντα στην κουζίνα σου και λειτουργεί σαν φυσικό λίφτινγκ

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

Αποφασίζει για Open ο Μητσοτάκης

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

«Top 10» τηλεθέασης: Πρώτο το «Το Σόι σου» την εβδομάδα 15 – 21 Δεκεμβρίου 2025

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Πιο κοντά στην απόκτηση του ομίλου Gedi στην Ιταλία ο Θ. Κυριακού

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Ο ΔΕΔΔΗΕ και η… μαύρη τρύπα των έξυπνων μετρητών

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η Πειραιώς επιλέγει το… δικαίωμα στη σιωπή για το κατάντημα της Snappi

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού

Η τριμερής Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ, νέα προοπτική για την αναχαίτιση του Τουρκικού επεκτατισμού