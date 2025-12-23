MadWalk 2025 Mega
Εκπομπές Mad TV 23.12.2025

Ο Δημήτρης Μπάσης στο Mad for Greekz «Κατέβηκα στην Αθήνα με οτοστόπ για να με ακούσει η Πρωτοψάλτη»

Στο Mad for Greekz ο σπουδαίος ερμηνευτής μιλά για τη διαχείριση της επιτυχίας και τη νέα δισκογραφική δουλειά που ετοιμάζει
Μαρία Χατζηγιάννη

Στο νέο επεισόδιο του Mad for Greekz, με παρουσιαστή τον Θανάση Γκαραβέλα, ο Δημήτρης Μπάσης παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, ξεδιπλώνοντας μια διαδρομή 28 και πλέον ετών στο ελληνικό τραγούδι. Σε μια συζήτηση με έντονο μουσικό πρόσημο, ο σπουδαίος ερμηνευτής αναφέρθηκε στις πρόσφατες περιοδείες του σε Αμερική και Ευρώπη, στις επερχόμενες γιορτινές εμφανίσεις του, αλλά και στις βαθιές αλλαγές που βιώνει η βιομηχανία της μουσικής.

Εμφανώς γεμάτος από εμπειρίες, δήλωσε πως η μουσική παραμένει ο τρόπος ζωής του, έχοντας την ίδια, αν όχι περισσότερη, όρεξη με το ξεκίνημά του. Αναπολώντας τις πρώτες του μέρες στην Αθήνα, μοιράστηκε μια άγνωστη ιστορία από το 1993, όταν ο Σταμάτης Κραουνάκης τον κάλεσε για οντισιόν στην Άλκηστη Πρωτοψάλτη: «Τότε δεν υπήρχε τρόπος να κατέβω από τη Θεσσαλονίκη και κατέβηκα με οτοστόπ. Άλλαξα πέντε νταλίκες για να με ακούσει η Πρωτοψάλτη αυθημερόν. Σήμερα μπορεί να μην είχα το κουράγιο να το κάνω, αλλά τότε το ήθελα τόσο πολύ, το ονειρευόμουν», εξομολογήθηκε, τονίζοντας πως παρά τις δυσκολίες, η δικαίωση ήρθε.

Διάβασε επίσης: Η Ντορέττα Παπαδημητρίου στο OK!: Όλα όσα είπε για τους στόχους της νέας της χρονιάς

Με αφορμή τη σαρωτική επιτυχία του soundtrack «Ψίθυροι Καρδιάς» που πούλησε 150.000 αντίτυπα, ο καλλιτέχνης υπογράμμισε πως το δυσκολότερο κομμάτι δεν είναι η άνοδος, αλλά η διάρκεια. «Η επιτυχία μπορεί να έρθει πολύ εύκολα, η ζωή μου άλλαξε μέσα σε μια νύχτα. Το να τη διατηρήσεις όμως είναι μαραθώνιος. Κατάλαβα ότι αυτό που μετράει πιο πολύ δεν είναι το ταλέντο της φωνής, όσο η σωστή διαχείριση και το σωστό timing», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως στη δουλειά αυτή «το παιχνίδι παίζεται πιο πολύ από το μυαλό και μετά από τη φωνή».

Παρά το μέγεθος της καριέρας του, ο Δημήτρης Μπάσης δήλωσε πως επιζητά την ειλικρίνεια από τους συνεργάτες του και αντέχει τη σκληρή κριτική. «Δεν θέλω να μου λένε “είσαι ο καλύτερος” ενώ βλέπουν κάτι που δεν είναι καλό. Έχω κάνει πολλά λάθη και είμαι εδώ για να τα διορθώνω».

Στην αναδρομή του, στάθηκε ιδιαίτερα στον Δημήτρη Μητροπάνο, χαρακτηρίζοντάς τον ως τον «πιο γενναιόδωρο συνεργάτη» με τον οποίο συμπορεύτηκαν για μια δεκαετία, ενώ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη θητεία του δίπλα στον Μίκη Θεοδωράκη, τον Θάνο Μικρούτσικο και τον Χρήστο Νικολόπουλο.

Ο ερμηνευτής δεν έκρυψε τον προβληματισμό του για τη σημερινή κατάσταση στη δισκογραφία. «Με στεναχωρεί που δεν υπάρχει πια υλικός φορέας ήχου και τα τραγούδια έχουν γίνει άυλα. Με ανησυχεί που η τεχνολογία εισβάλλει τόσο γρήγορα και καταργούνται οι δισκογραφικές εταιρείες, οι οποίες έχτιζαν καριέρες και είχαν όραμα», τόνισε, παραδεχόμενος πως ορισμένες φορές αισθάνεται άγχος μήπως δεν μπορεί να παρακολουθήσει τις καταιγιστικές εξελίξεις.

Ο Δημήτρης Μπάσης ανακοίνωσε πως στις 8 Ιανουαρίου κυκλοφορεί το νέο του single για τη σειρά «Να με αγαπάς», σε μουσική Νίκου Τερζή και στίχους Γιάννη Κότσιρα. Παράλληλα, αποκάλυψε πως ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ, κάτι σπάνιο για την εποχή, σε συνεργασία με τον Ηλία Μπενέτο, το οποίο θα κυκλοφορήσει από τη Spicy και τη Deep Music.

Κλείνοντας, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στους νέους που ονειρεύονται μια θέση στο τραγούδι: «Αν βρω ένα πραγματικό ταλέντο, νιώθω χρέος να το βοηθήσω. Από την άλλη, είμαι πολύ σκληρός με όσους δεν έχουν ταλέντο. Είναι κρίμα να δίνεις ψεύτικες ελπίδες σε νέα παιδιά επειδή στεναχωριέσαι να τους πεις την αλήθεια. Αν δεν κάνεις, πρέπει να σου πουν να ασχοληθείς με κάτι άλλο».

Ο Δημήτρης Μπάσης θα υποδεχθεί το 2026 επί σκηνής, συνεχίζοντας μια παράδοση 35 ετών, ενώ μετά το Πάσχα ετοιμάζει μια μεγάλη περιοδεία στην Αυστραλία, εκεί όπου, όπως λέει, «η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει λίγο πιο δυνατά».

Διάβασε επίσης: Η Βρισηίδα Ανδριώτου στο Spill The Tea: «Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που είμαι single και μου αρέσει»

