VASSIŁINA feat Pan Pan: Το νέο τους τραγούδι με τίτλο «Iparksiako»

Σε έναν κόσμο που ζητά συνεχώς ελαφρότητα, η VASSIŁINA απαντά με ειλικρίνεια. Το “Iparksiako” γεννήθηκε πριν έναν χρόνο, σε μια περίοδο εξάντλησης και εσωτερικής αναζήτησης, όταν η ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια έγινε πιο δυνατή από την ανάγκη να είναι όλα «ευχάριστα». «Μου λένε γράφεις όλo καταθλιπτικά I’m sorry mom που όλα παντα μου παν στραβά».

Ένα τραγούδι σχόλιο πάνω στις σχέσεις, την πατριαρχία και την ανάγκη προσωπικής ευθύνης και θεραπείας. Το single αποτελεί το τελευταίο κομμάτι πριν την κυκλοφορία του επερχόμενου άλμπουμ i.par.ksia.ko. (13.3), ενός έργου που σχηματίστηκε ανάμεσα σε Αθήνα και Λονδίνο και εξερευνά την ταυτότητα, τη συναισθηματική κόπωση και τη διαρκή προσπάθεια επαναπροσδιορισμού του εαυτού.

Η συνεργασία με τον Pan Pan λειτουργεί ως ουσιαστικός δημιουργικός διάλογος: μια παρουσία που ενσαρκώνει τη δυνατότητα αλλαγής, ενσυναίσθησης και προσωπικής δουλειάς. Η μουσική εξελίσσεται σαν μια ήρεμη αλλά έντονη session-therapy εμπειρία, οδηγώντας σε ένα outro που μοιάζει με πέρασμα σε παράλληλη πραγματικότητα. Η παραγωγή, υπογεγραμμένη από τη VASSIŁINA, τον TOTALWERK και τον Pan Pan και Bhukhurah, δημιουργεί έναν ηχητικό χώρο που μοιάζει με πέρασμα σε παράλληλο σύμπαν: ένα outro-portal to another dimension. Το “Iparksiako” δεν προσπαθεί να δώσει απαντήσεις· είναι μια πρόσκληση να καθίσουμε με όσα νιώθουμε, χωρίς φίλτρα, χωρίς toxic positivity. Κυκλοφορεί από την KIKI MUSIC σε όλες τις τις μουσικές πλατφόρμες.

