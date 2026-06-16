Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 16.06.2026

O Ακύλας στο MAD VMA Vidcast 2026: «Πήρα πολλή αγάπη όταν γύρισα από την Eurovision»

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Ο Ακύλας μιλάει για τη δημιουργική διαδικασία του πρώτου του δίσκου, τις συνεργασίες-όνειρο και την εκρηκτική εμφάνιση που ετοιμάζει
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Ακύλας μίλησε στο MAD VMA Vidcast 2026 για την Eurovision και την αγάπη του κόσμου.
  • Το πρώτο του άλμπουμ «Press Start» είναι εμπνευσμένο από video games και ενθαρρύνει τα νέα παιδιά.
  • Ο καλλιτέχνης ετοιμάζει δύο μεγάλες καλοκαιρινές συναυλίες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.
  • Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στα Mad VMA 2026, υποσχόμενος ένα εντυπωσιακό show.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Στο πλαίσιο των Mad VMA 26 – The Vidcast από την ΔΕΗ, η super host Μαριάννα Γαρυφαλλίδη υποδέχθηκε τον καλλιτέχνη που μονοπώλησε το ενδιαφέρον φέτος: τον Ακύλα. Με τη φρεσκάδα της νέας γενιάς και την αυθεντικότητα που τον χαρακτηρίζει, ο νικητής της καρδιάς μας στη φετινή Eurovision άνοιξε την καρδιά του, μιλώντας για τη viral πορεία του, το πρώτο του άλμπουμ «Press Start» και την ανυπομονησία του για τη μεγάλη σκηνή των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ.

https://www.instagram.com/akylas__/
https://www.instagram.com/akylas__/

Η Lila στο MAD VMA Vidcast 2026: «Το act μου στο Mad VMA 2026 βασίζεται σε μια νέα περσόνα»

Η ανατρεπτική εμπειρία της Eurovision και η αγάπη του κόσμου

Η κουβέντα ξεκίνησε από την πρόσφατη εμπειρία της Eurovision, όπου ο Ακύλας κατάφερε να ενώσει την Ελλάδα. Παρά την πικρία για το τελικό αποτέλεσμα, η αγκαλιά του κοινού στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» ήταν η απόδειξη της αποδοχής που κέρδισε. Ο ίδιος εξομολογείται: «Η αλήθεια είναι πως όντως, η αγάπη που μου έδωσε ο κόσμος ήταν τόσο μεγάλη. Και ενώ ήμουν, ας πούμε, λίγο περίεργα φορτισμένος συναισθηματικά, όταν γυρνούσα από τη Βιέννη, υπήρχε κόσμος που μου έλεγε “Δεν πειράζει που δεν κερδίσαμε, σ’ αγαπάμε, ευχαριστούμε” και αυτό το πράγμα μου γέμισε κατευθείαν την καρδούλα».

https://www.instagram.com/officiallkl/
https://www.instagram.com/officiallkl/

Ο καλλιτέχνης δεν δίστασε να περιγράψει την έντονη πίεση που ένιωσε, ειδικά στις πρώτες δηλώσεις μετά τον διαγωνισμό, όπου το βάρος της εκπροσώπησης της χώρας τον έκανε να αισθανθεί «σαν παιδάκι στο σχολείο που έφερε κακούς βαθμούς». Ωστόσο, η εμπειρία αυτή τον βοήθησε να έρθει σε επαφή με τις ευαίσθητες πλευρές του και να ανακαλύψει τα όριά του.

«Press Start»: Το σύμπαν του Ακύλα και το μήνυμα της νέας γενιάς

Το πρώτο του άλμπουμ, «Press Start», δεν είναι απλώς μια δισκογραφική δουλειά, αλλά ένας κόσμος εμπνευσμένος από τα video games, όπου η αποτυχία είναι απλώς μια αφορμή για «try again». Ο Ακύλας αποκαλύπτει τη σημασία που έχει για τον ίδιο να λειτουργεί ως έμπνευση: «Το μεγαλύτερο επίτευγμα ήταν αυτό, το ότι βοήθησα πολλά παιδιά να πιστέψουν περισσότερο στον εαυτό τους. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσα μηνύματα δέχτηκα από παιδιά που μου είπαν ότι έχω παρακολουθήσει την πορεία σου. Έχω δει ότι ήσουν σε κουζίνες, μετά ήσουν στο δρόμο, τώρα είσαι στο Eurovision και αυτό με κάνει να πιστεύω ότι μπορώ να το κάνω και εγώ».

Μέσα από κομμάτια όπως το «Πάρ’ το», το «Σπάσ’ το» και το «Βούλωσ’ το», ο καλλιτέχνης προσφέρει μια ποικιλία συναισθημάτων, από το τσιφτετέλο-cyborg dance μέχρι τις εσωτερικές αναζητήσεις, αποδεικνύοντας ότι η μουσική του δεν γνωρίζει ηλικιακά όρια.

Ο Akylas με κόκκινο σύνολο και γούνα, μιλάει για το χειρουργείο και την πορεία του προς τη Eurovision 2026.
https://www.instagram.com/akylas__/

Το «υπερθέαμα» του καλοκαιριού και η «Αγία Τριάδα» της Pop

Κοιτάζοντας το μέλλον, ο Ακύλας υπόσχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο μουσική. Με δύο μεγάλες συναυλίες στη Θεσσαλονίκη (23/6) και στην Αθήνα (30/6), ο καλλιτέχνης έχει επενδύσει σημαντικά ώστε να παρουσιάσει ένα show που θα αποτελείται από έναν ολόκληρο «χτισμένο κόσμο» πάνω στη σκηνή.

Όσο για τα μελλοντικά του σχέδια και τις συνεργασίες, ο Ακύλας παραμένει ανοιχτός, εκφράζοντας τον θαυμασμό του για τις κορυφαίες της ελληνικής pop σκηνής: «Σίγουρα ένα φοβερό collab θα ήταν κάποια στιγμή με κάποια από την Αγία Τριάδα της ποπ μουσικής στην Ελλάδα. Η Αγία Τριάδα της ποπ μουσικής είναι Ελένη Φουρέιρα, Άννα Βίσση, Έλενα Παπαρίζου».

Ο Akylas με εντυπωσιακή κόκκινη εμφάνιση, παρουσιάζει την ελληνική συμμετοχή στη Eurovision 2026.
https://www.instagram.com/akylas__/

Ραντεβού στη σκηνή των Mad VMA 26

Κλείνοντας, ο Ακύλας κάλεσε όλο τον κόσμο να μην χάσει τα Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, υποσχόμενος ότι η εμφάνισή του θα είναι μια «συμπυκνωμένη» γεύση από όσα θα δούμε στο καλοκαιρινό του tour. Με μια δόση χιούμορ και την υπόσχεση για πολύ χορό, ο καλλιτέχνης είναι έτοιμος να κατακτήσει τη σκηνή και να συνεχίσει να εμπνέει με την τέχνη του, έχοντας πάντα στο πλευρό του τους πιστούς του φίλους και την υποστήριξη της οικογένειάς του.

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