Η Χαρά Κοντοχρήστου στο MAD Forum 2026: «Το να θεωρούμε ότι πλατφόρμες όπως το TikTok είναι ασόβαρες, υποτιμάμε πολύ το κοινό»

Στη συζήτηση της ενότητας «TikTok, Νέοι και Πολιτική» στο MAD Forum 2026, η content creator Χαρά Κοντοχρήστου έθεσε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Με μια τοποθέτηση που λειτούργησε ως «reality check», η Χαρά υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι η Gen Z δεν είναι πλέον η γενιά του μέλλοντος, αλλά το ενεργό παρόν της κοινωνίας και της οικονομίας.

«Άκουσα ότι η Gen Z είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι. Είμαι γεννημένη το 1997, είμαι 29 χρονών και ψηφίζω εδώ και έντεκα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταρρίπτοντας την εικόνα του «ανώριμου εφήβου» που συχνά συνοδεύει τη γενιά της. Επεσήμανε ότι οι νέοι αυτοί βρίσκονται ήδη στην εργασιακή πάλη και διαθέτουν κριτική σκέψη που δεν πρέπει να υποτιμάται από τους πολιτικούς φορείς ή τα brands.

Σχετικά με τη χρήση του TikTok, η content creator ήταν σαφής: η υποτίμηση της πλατφόρμας ως έναν χώρο «μόνο για χορούς» είναι στρατηγικό λάθος. Σύμφωνα με την ίδια, το κοινό του TikTok αναζητά την αυθεντικότητα και τη φυσικότητα, στοιχεία που μπορούν να σταματήσουν το αέναο scroll. «Το να θεωρούμε ότι πλατφόρμες όπως το TikTok είναι ασόβαρες, υποτιμάμε πολύ το κοινό το οποίο συμμετέχει σε αυτά», τόνισε, αναδεικνύοντας την πλατφόρμα σε ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής επιρροής.

Η παρέμβασή της ανέδειξε ότι η πολιτική επικοινωνία στο TikTok δεν απαιτεί «στημένα» βίντεο, αλλά μια ειλικρινή σύνδεση με την καθημερινότητα μιας γενιάς που γνωρίζει καλά πώς να ξεχωρίζει το ουσιαστικό περιεχόμενο από τον ψηφιακό θόρυβο.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Δες κι αυτό…