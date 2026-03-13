Η Χαρά Κοντοχρήστου στο MAD Forum 2026: «Το να θεωρούμε ότι πλατφόρμες όπως το TikTok είναι ασόβαρες, υποτιμάμε πολύ το κοινό»

Μαρία Χατζηγιάννη

Στη συζήτηση της ενότητας «TikTok, Νέοι και Πολιτική» στο MAD Forum 2026, η content creator Χαρά Κοντοχρήστου έθεσε τα πράγματα στην πραγματική τους βάση. Με μια τοποθέτηση που λειτούργησε ως «reality check», η Χαρά υπενθύμισε στους παρευρισκόμενους ότι η Gen Z δεν είναι πλέον η γενιά του μέλλοντος, αλλά το ενεργό παρόν της κοινωνίας και της οικονομίας.

«Άκουσα ότι η Gen Z είναι εν δυνάμει ψηφοφόροι. Είμαι γεννημένη το 1997, είμαι 29 χρονών και ψηφίζω εδώ και έντεκα χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, καταρρίπτοντας την εικόνα του «ανώριμου εφήβου» που συχνά συνοδεύει τη γενιά της. Επεσήμανε ότι οι νέοι αυτοί βρίσκονται ήδη στην εργασιακή πάλη και διαθέτουν κριτική σκέψη που δεν πρέπει να υποτιμάται από τους πολιτικούς φορείς ή τα brands.

Χαρά Κοντοχρήστου, Content Creator

Διάβασε επίσης: MAD Forum 2026: Η νέα εποχή της ελληνικής Urban και Underground μουσικής

Σχετικά με τη χρήση του TikTok, η content creator ήταν σαφής: η υποτίμηση της πλατφόρμας ως έναν χώρο «μόνο για χορούς» είναι στρατηγικό λάθος. Σύμφωνα με την ίδια, το κοινό του TikTok αναζητά την αυθεντικότητα και τη φυσικότητα, στοιχεία που μπορούν να σταματήσουν το αέναο scroll. «Το να θεωρούμε ότι πλατφόρμες όπως το TikTok είναι ασόβαρες, υποτιμάμε πολύ το κοινό το οποίο συμμετέχει σε αυτά», τόνισε, αναδεικνύοντας την πλατφόρμα σε ένα ισχυρό εργαλείο κοινωνικής και πολιτικής επιρροής.

Η παρέμβασή της ανέδειξε ότι η πολιτική επικοινωνία στο TikTok δεν απαιτεί «στημένα» βίντεο, αλλά μια ειλικρινή σύνδεση με την καθημερινότητα μιας γενιάς που γνωρίζει καλά πώς να ξεχωρίζει το ουσιαστικό περιεχόμενο από τον ψηφιακό θόρυβο.

Κεντρική Εικόνα: Akim Tsatsoulis

Διάβασε επίσης: MAD Forum 2026: Πώς η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη μουσική βιομηχανία

Αυστραλία: Παρά το μπλόκο οι έφηβοι κάνουν χρήση των social media

H Αντιγόνη Γιαννοπούλου στο MAD Forum 2026: «Δεν υπάρχει εκπαίδευση για την καθοδήγηση γονέων στα παιδιά για τα social media»

Ο Βασίλης Πανάγου στο MAD Forum 2026: «Η Gen Z εμφανίζεται ολοένα και λιγότερο κοντά στην πολιτική επικοινωνία»

Η Κατερίνα Χρυσανθοπούλου στο MAD Forum 2026: «Οι δεξιότητες που αποκτά ένα παιδί με την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία είναι πολύτιμες»

Η Σοφία Παπαρσένη στο MAD Forum 2026: «Δεν έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο αν θα δουλέψει μια απαγόρευση στο τεχνολογικό κομμάτι»

O Δημήτρης Αντωνίου στο MAD Forum 2026: «Πρέπει να εμπιστευτούμε τους νέους και ξεκάθαρα να είναι κομμάτι της λύσης»

Η Ευγενία Μπόζου στο MAD Forum 2026: «Οι νέοι ζητούν καθοδήγηση από ενήλικες με έλλειμμα τεχνολογικής εκπαίδευσης»

Ο Βασίλης Κουτσούμπας στο MAD Forum 2026: «Tα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν μια σειρά από θετικά για νέους ανθρώπους»

Η Dr. Νάνση Βέρρα στο MAD Forum 2026: «Το τυχερό παίγνιο μπορεί να γίνει βλαβερό όταν δεν υπάρχει μια αυστηρή ρύθμιση»

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

4 τρόποι να ζυγίζεις τη βαλίτσα σου στο σπίτι σαν επαγγελματίας πριν το check-in

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Δεν πίνουν ούτε γουλιά – Τα 3 ζώδια που σιχαίνονται όσο τίποτα το αλκοόλ

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Έτσι θα ντύνονταν οι ήρωες των τηλεοπτικών σειρών των ’90s αν ζούσαν σήμερα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Τόσες φορές την εβδομάδα πρέπει να γυμνάζεσαι για να δεις αποτέλεσμα σε 1 μήνα

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Διακοσμητικό detox: 8 πράγματα που πρέπει να φύγουν από το σαλόνι σου

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Τρως κάθε βράδυ τοστ; Δες πώς θα το κάνεις πιο υγιεινό

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Φάκελοι περιφερειακές άδειες: Ποιοι σταθμοί θα κλείσουν

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

Alter Ego media και ΑΝΤΕΝΝΑ ανταγωνίζονται στο live entertainment

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ή ΕΡΤ2 Culture;

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η παράταση του πολέμου ίσως οδηγήσει σε σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Η στρατηγική της εξάντλησης: Όταν η αλαζονεία του πολυεθνικού κολοσσού ξεπερνά κάθε όριο ηθικής

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί

Εκπέμπουν «SOS» οι τουριστικοί προορισμοί