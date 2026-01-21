Sabrina Carpenter και Joe Keery: Φουντώνουν οι φήμες για σχέση

Η παρουσία τους στο ίδιο μεταμεσονύχτιο πάρτι στη Νέα Υόρκη αναζωπύρωσε τη συζήτηση γύρω από το αν οι δύο σταρ είναι κάτι παραπάνω από φίλοι

Ο Joe Keery και η Sabrina Carpenter αναζωπύρωσαν τις φήμες περί ειδυλλίου, όταν και οι δύο εντοπίστηκαν να παρευρίσκονται στο ίδιο after-party του Saturday Night Live στη Νέα Υόρκη, το βράδυ του Σαββάτου. Αν και έφτασαν χωριστά στον χώρο της εκδήλωσης, η σύμπτωση αρκούσε για να προκαλέσει νέο κύμα σχολίων και εικασιών στα κοινωνικά δίκτυα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μετά το τηλεοπτικό ντεμπούτο του Finn Wolfhard ως παρουσιαστή του SNL.

Παρότι ούτε ο Joe Keery ούτε η Sabrina Carpenter έχουν επιβεβαιώσει κάποια σχέση, οι θαυμαστές τους έσπευσαν να σχολιάσουν την κοινή τους παρουσία στο ίδιο γεγονός. Στα σχόλια κάτω από τις σχετικές αναρτήσεις, πολλοί μίλησαν για ένα «ταιριαστό ζευγάρι» και αναρωτήθηκαν αν οι δύο καλλιτέχνες διατηρούν μια διακριτική σχέση μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Οι φήμες που τους συνδέουν ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2025, όταν και οι δύο εμφανίστηκαν στο Austin City Limits Music Festival. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισης της Sabrina Carpenter, εκείνη ενέπλεξε παιχνιδιάρικα τον Joe Keery στο onstage «σκηνικό σύλληψης» για το τραγούδι της «Juno», μια στιγμή που έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα. Η συζήτηση φούντωσε ακόμη περισσότερο όταν κυκλοφόρησαν πληροφορίες ότι η Sabrina Carpenter παρακολούθησε την εμφάνιση του Joe Keery στο ίδιο φεστιβάλ.

Sabrina Carpenter and Joe Keery, aka the guy she arrested for being too hot, arrive at the SNL afterparty pic.twitter.com/gj1a5Vqu1e — sylvia (@ohhowromantic) January 18, 2026

Στο παρελθόν, η Sabrina Carpenter είχε συνδεθεί με τον ηθοποιό Barry Keoghan, ενώ η τελευταία δημόσια σχέση του Joe Keery ήταν με την ηθοποιό Maika Monroe. Προς το παρόν, και οι δύο τηρούν σιγή ιχθύος γύρω από τις φήμες, αφήνοντας το κοινό να ερμηνεύει μόνο του τις συμπτώσεις και τις κοινές εμφανίσεις τους.

