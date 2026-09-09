Celeb News 09.09.2026

Η Καίτη Γαρμπή «ακυρώνει» το viral 80’s φίλτρo με επική φωτογραφία

Προσθήκη του Mad.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google
Η Καίτη Γαρμπή είπε «όχι» στα ψηφιακά φίλτρα των social media και απάντησε στο νέο trend με μια επική, αυθεντική ρετρό φωτογραφία
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Καίτη Γαρμπή απάντησε στο viral trend των 80s φίλτρων με αυθεντική φωτογραφία.
  • Δημοσίευσε ρετρό φωτογραφία της από τα 80s, χωρίς να χρησιμοποιήσει τεχνητή νοημοσύνη.
  • Η φωτογραφία δείχνει έντονο μακιγιάζ, χαρακτηριστικές αφέλειες και στυλ της δεκαετίας.
  • Η τραγουδίστρια πρόσθεσε την ατάκα «No 80s filter needed» και τη μουσική της επιτυχία «Γυαλιά Καρφιά».
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κατακλυστεί τις τελευταίες ημέρες από ένα νέο, ιδιαίτερα δημοφιλές trend, με δεκάδες διάσημους καλλιτέχνες να δοκιμάζουν τα ειδικά φίλτρα τεχνητής νοημοσύνης για να αποκαλύψουν στους followers τους πώς ακριβώς θα έδειχναν αν ζούσαν στη θρυλική δεκαετία του ’80. Ωστόσο, η Καίτη Γαρμπή απέδειξε περίτρανα πως όχι μόνο δεν χρειάζεται την παραμικρή βοήθεια από την τεχνολογία και τα ψηφιακά τρικ, αλλά διαθέτει και το απόλυτο «βιογραφικό» για να υποστηρίξει τη μόδα μιας ολόκληρης εποχής.

https://www.instagram.com/kaitigarbi
https://www.instagram.com/kaitigarbi

Διάβασε επίσης: «Οι λέξεις δεν έβγαιναν»: Η άγνωστη μάχη της Nicole Kidman με τον τραυλισμό

Η αγαπημένη Ελληνίδα τραγουδίστρια αποφάσισε να προσπεράσει τα σύγχρονα φίλτρα και να μπει στο παιχνίδι με τον πιο αυθεντικό και απολαυστικό τρόπο, δημοσιεύοντας στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σπάνια, ρετρό φωτογραφία από τα παλιά. Στο εντυπωσιακό αυτό στιγμιότυπο, η ίδια ποζάρει με τολμηρό, έντονο μακιγιάζ που παραπέμπει άμεσα στα beauty trends εκείνων των χρόνων, σκούρα μαλλιά στολισμένα με τις χαρακτηριστικές αφέλειες που άφησαν εποχή, και ένα μοναδικό, ατμοσφαιρικό στυλ που φέρνει απευθείας στο μυαλό τις χρυσές στιγμές της ελληνικής ποπ σκηνής.

Screenshot 2026-09-09 113951

Με το αστείρευτο χιούμορ και την αυτοσαρκαστική διάθεση που τη διακρίνουν, η τραγουδίστρια πρόσθεσε πάνω στη φωτογραφία την ατάκα «No 80s filter needed», βάζοντας τα πράγματα στη θέση τους και υπενθυμίζοντας στο κοινό ότι έζησε τα 80s στα καλύτερά τους. Μάλιστα, για να δώσει την απόλυτη νοσταλγική νότα στο throwback της, έντυσε μουσικά την ανάρτησή της με την αγαπημένη της επιτυχία «Γυαλιά Καρφιά», αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πως ξέρει ακριβώς πώς να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και να κλέβει την παράσταση στα social media.

Διάβασε επίσης: 

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook ή ακολουθήστε μας στο Instagram, στο TikTok και στο YouTube.

80s ΚΑΙΤΗ ΓΑΡΜΠΗ
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο Google News
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Ακολουθήστε το Mad.gr στο MSN
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI

Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI

09.09.2026
Επόμενο
Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!

Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!

09.09.2026
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
Βιογραφικά Ελλήνων Καλλιτεχνών
με πληροφορίες για δισκογραφία, πορεία και σημαντικές στιγμές τους στην ελληνική μουσική σκηνή

Δες επίσης

Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!
Celeb News

Ο Brad Pitt μαλώνει με 16 σκυλιά για έναν espresso και γίνεται viral!

09.09.2026
Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI
Celeb News

Ο Σάκης Τανιμανίδης αποκαλύπτει τα κοινά τηλεοπτικά πλάνα του με τη Χριστίνα Μπόμπα μέσω AI

09.09.2026
Carly Rae Jepsen: Από πού εμπνεύστηκε το όνομα του γιου της, Ilya
Celeb News

Carly Rae Jepsen: Από πού εμπνεύστηκε το όνομα του γιου της, Ilya

09.09.2026
Ο Charlie Puth γύρισε 2 χρόνια πίσω και μάς έδειξε την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής του
Celeb News

Ο Charlie Puth γύρισε 2 χρόνια πίσω και μάς έδειξε την πιο ξεχωριστή μέρα της ζωής του

09.09.2026
«Δεν το είχα στο πρόγραμμα αλλά…»: Το «τρολάρισμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη
Celeb News

«Δεν το είχα στο πρόγραμμα αλλά…»: Το «τρολάρισμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιωάννα Τούνη

09.09.2026
«Still got pics to post»: Η Rihanna «κλείνει» το καλοκαίρι με μία εντυπωσιακή φωτογράφιση
Celeb News

«Still got pics to post»: Η Rihanna «κλείνει» το καλοκαίρι με μία εντυπωσιακή φωτογράφιση

09.09.2026
Prince George: Στο Eton College με δίδακτρα 65.000 λίρες τον χρόνο
Celeb News

Prince George: Στο Eton College με δίδακτρα 65.000 λίρες τον χρόνο

08.09.2026
«Μου είπαν ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Pamela Anderson
Celeb News

«Μου είπαν ότι είχα περίπου 10 χρόνια ζωής»: Η συγκλονιστική εξομολόγηση της Pamela Anderson

08.09.2026
Το βίντεο με τον Σάκη Ρουβά που έγινε viral – Η έκπληξη στη χορογράφο του
Celeb News

Το βίντεο με τον Σάκη Ρουβά που έγινε viral – Η έκπληξη στη χορογράφο του

08.09.2026
4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

4 έξυπνα tips για να ενεργοποιήσεις τον μεταβολισμό σου χωρίς κόπο

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

New student era: 3 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν νοικιάσεις το φοιτητικό σου σπίτι

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Ξέχνα τα κλασικά pancakes: Αυτή η πρωτεϊνική εκδοχή θα γίνει η νέα σου πρωινή εμμονή

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Οι πιο iconic τσάντες της αγοράς για να μπεις στη νέα σχολική χρονιά με άλλο αέρα

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η θρυλική στέκα των 90s επιστρέφει και είναι ό,τι πιο cool για την επιστροφή θρανία

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

Η ώρα που τρως τις τροφές σου έχει σημασία – Ποιες χρειάζονται καλύτερο timing

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

ΑΙΧΜΕΣ: Η ΕΡΤ αγνόησε τον Τσίπρα, το Mega News 104.6 “θυσίασε” τον Ολυμπιακό για χάρη του!

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

Επιδοτήσεις σειρών σε Alpha, Mega, ANT1 και ΕΡΤ -Από Λαζόπουλο έως τις «Οι κόρες της  Αρετής»

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast

«Τυπολογίες» στο YouTube: Ο Δήμος Βερύκιος ανοίγει τα χαρτιά του – Vidcast