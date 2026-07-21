Η Rihanna και ο A$AP Rocky ξανασμίγουν στη νέα καμπάνια της Fenty Skin

Ο ράπερ γίνεται πλασιέ δρόμου με ρόλεϊ στα μαλλιά και η Rihanna τον βάζει στη θέση του στη νέα viral καμπάνια της Fenty Skin

Με μια ματιά Η Rihanna και ο A$AP Rocky πρωταγωνιστούν σε νέα, χιουμοριστική καμπάνια της Fenty Skin.

Η καμπάνια συνδυάζει στοιχεία από το επερχόμενο album και tour του A$AP Rocky, "Don't Be Dumb".

Ο A$AP Rocky παρουσιάζει το Hydra Vizor Daily Moisturizer SPF, τονίζοντας τη σημασία της αντηλιακής προστασίας.

Παρουσιάζεται επίσης το lip balm Coconut Flavor Lux Balm, με αξεσουάρ σχεδιασμένο από τον A$AP Rocky. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rihanna και ο σύντροφός της, A$AP Rocky, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και πρωταγωνιστούν στη νέα, άκρως χιουμοριστική καμπάνια για τη Fenty Skin. Το βίντεο συνδυάζει έξυπνα τα στοιχεία από το πολυαναμενόμενο album και tour του ράπερ με τίτλο «Don’t Be Dumb», βάζοντάς τον σε ρόλο… πλασιέ δρόμου. Η χημεία τους άλλωστε είναι δεδομένη, γεγονός που κάνει κάθε τους κοινή επαγγελματική εμφάνιση να κλέβει αμέσως τις εντυπώσεις και να γίνεται viral στα social media.

Στο μονολεπτό διαφημιστικό, ο A$AP Rocky εμφανίζεται με ρόλεϊ στα μαλλιά και το γνωστό του στυλ, παίρνοντας τη θέση ενός χαρισματικού πωλητή. Αφού τραβάει την προσοχή του κοινού δηλώνοντας πως υπάρχει νέος σερίφης στην πόλη, πλησιάζει μια γυναίκα που δεν είναι άλλη από τη Rihanna, η οποία παίζει το παιχνίδι του με φλερτ. Όταν εκείνος της ζητάει «δύο λεπτά από τον χρόνο του», εκείνη του απαντά αφοπλιστικά πως «έχει δύο δευτερόλεπτα», δίνοντας το σύνθημα για μια μίνι παρουσίαση προϊόντων ανάμεσα στο διάσημο ζευγάρι.

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Ο ράπερ συστήνει αρχικά το Hydra Vizor Daily Moisturizer SPF, εξηγώντας τη σημασία της καθημερινής αντηλιακής προστασίας με την ατάκα «Don’t be dumb, gotta use SPF». Παράλληλα, δίνει έμφαση στα βασικά συστατικά της σύνθεσης, όπως το υαλουρονικό οξύ και η νιασιναμίδη, υπενθυμίζοντας ότι η φόρμουλα παραμένει εντελώς αόρατη σε όλους τους τόνους δέρματος.

Στη συνέχεια, η προσοχή στρέφεται στο νέο Coconut Flavor Lux Balm, το lip balm με γεύση καρύδας που συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερο αξεσουάρ-μπρελόκ σχεδιασμένο από τον ίδιο τον A$AP Rocky. Με βούτυρο καριτέ και βιταμίνη Ε στη σύνθεσή του, το προϊόν υπόσχεται ενυδάτωση και προστασία των χειλιών έως και για οκτώ ώρες, με το βίντεο να κλείνει απολαυστικά καθώς η Rihanna δηλώνει έτοιμη να τα αγοράσει όλα, βάζοντας την πιο ταιριστή υπογραφή σε αυτή την ξεχωριστή κυκλοφορία.

Κνετρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ