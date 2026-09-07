Ιωάννα Τούνη: Τρολάρει τον εαυτό της στο Παρίσι φέρνοντας πίσω τη θρυλική της ατάκα

Η γνωστή επιχειρηματίας προετοιμάζει το νέο της κατάστημα στη γαλλική πρωτεύουσα και «οργώνει» τους δρόμους με κουβά και σφουγγαρίστρα

Με μια ματιά Η Ιωάννα Τούνη βρίσκεται στο Παρίσι για επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Δείχνει την πραγματική, σκληρή δουλειά πίσω από τα social media.

Ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κατάστημα εκτός μόδας στο εξωτερικό.

Χρησιμοποιεί χιούμορ, παραπέμποντας σε παλιά viral ατάκα της. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Μια εντελώς διαφορετική εικόνα από όσα μας έχει συνηθίσει μοιράστηκε η Ιωάννα Τούνη μέσα από το Παρίσι, αποδεικνύοντας ότι πίσω από τα λαμπερά social media και τα επαγγελματικά ταξίδια κρύβεται πολύς ιδρώτας και σκληρή δουλειά. Η γνωστή επιχειρηματίας και influencer βρίσκεται στη γαλλική πρωτεύουσα για επαγγελματικές υποχρεώσεις, ωστόσο αντί για ρομαντικές βόλτες μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ, επέλεξε να δείξει στους ακολούθους της την… «άλλη» πλευρά της πραγματικότητας.

Μέσα από ένα απολαυστικό βίντεο που ανάρτησε, η Ιωάννα Τούνη εμφανίζεται να περπατά στους δρόμους του Παρισιού κρατώντας στο ένα χέρι το κινητό της και στο άλλο έναν κουβά με σφουγγαρίστρα. Στο πλευρό της βρίσκεται ο σύντροφός της, καθώς οι προετοιμασίες για το νέο της επιχειρηματικό εγχείρημα βρίσκονται στην τελική ευθεία. Η γνωστή influencer ετοιμάζεται να ανοίξει ένα ολοκαίνουργιο κατάστημα στο εξωτερικό, το οποίο μάλιστα δεν σχετίζεται με τον χώρο της μόδας, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

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Σχολιάζοντας την καθημερινότητά της στο Παρίσι με το δικό της, ιδιαίτερο χιούμορ, η ίδια ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θέλω να σου δείξω τι νομίζει ο κόσμος ότι κάνω στο Παρίσι και τι κάνω όντως. Κλαίω να ξέρεις… κάπως έτσι είναι όλη η μέρα μου εκτός από αυτή τη μία ώρα που έχω κενό».

Η έξυπνη αναφορά στη viral ατάκα του 2017

Το σημείο πάντως που τράβηξε τα βλέμματα και προκάλεσε τα σχόλια των θαυμαστών της ήταν η λεζάντα που συνόδευσε το στιγμιότυπο. Κάνοντας μια αυτοσαρκαστική σύνδεση με το παρελθόν, η επιχειρηματίας έγραψε: «Δίπλα στην σφουγγαρίστρα ταιριάζω τέλεια, αλλά ψυχολογία πάνω από όλα».

Η φράση αυτή ξύπνησε μνήμες στους παλιούς της θαυμαστές, καθώς πρόκειται για μια ευφυή και χιουμοριστική παραλλαγή της θρυλικής, viral ατάκας της από το 2017, όταν συμμετείχε στο τηλεοπτικό ριάλιτι μόδας «My Style Rocks». Τότε, κατά τη διάρκεια μιας έντονης τηλεοπτικής λογομαχίας με συμπαίκτριά της, είχε εκτοξεύσει τη φράση «Δίπλα στην πατσαβούρα ταιριάζεις τέλεια», μια ατάκα που είχε γράψει ιστορία στα social media και συνεχίζει να μνημονεύεται μέχρι σήμερα.

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