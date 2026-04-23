Michael B. Jordan – Austin Butler: Ξαναζωντανεύουν τον θρύλο του «Miami Vice» σε ένα neon ταξίδι στο 1985

Η εμβληματική ιστορία του Miami Vice επιστρέφει στον κινηματογράφο με νέα κινηματογραφική προσέγγιση, νέα αισθητική και ένα πρωταγωνιστικό δίδυμο υψηλών προδιαγραφών

Η Universal Pictures ετοιμάζει την επιστροφή του εμβληματικού κόσμου του Miami Vice, αυτή τη φορά με μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση και ένα δυνατό πρωταγωνιστικό δίδυμο. Ο Michael B. Jordan και ο Austin Butler αναλαμβάνουν τους εμβληματικούς ρόλους των Crockett και Tubbs στη νέα ταινία με τίτλο Miami Vice ’85, σε σκηνοθεσία του Joseph Kosinski.

Η ταινία θα γυριστεί ειδικά για προβολή σε IMAX και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις 6 Αυγούστου 2027. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ιστορία θα μεταφέρει το κοινό στο Μαϊάμι της δεκαετίας του ’80, αναδεικνύοντας τη λάμψη αλλά και τη σκοτεινή πλευρά της εποχής, με έμφαση στη διαφθορά, την εγκληματικότητα και την έντονη αισθητική που χαρακτήρισε την περίοδο.

Το νέο φιλμ αντλεί έμπνευση από το αρχικό τηλεοπτικό σύμπαν του Miami Vice, το οποίο είχε δημιουργήσει ο Anthony Yerkovich και είχε καθοριστική επιρροή στην pop κουλτούρα, τη μόδα και την κινηματογραφική αισθητική των 80s. Η παραγωγή φιλοδοξεί να επανασυστήσει αυτό το ύφος σε μια πιο σύγχρονη, κινηματογραφική εκδοχή.

Στην παραγωγή συμμετέχουν οι Dylan Clark και η Dylan Clark Productions, μαζί με τον ίδιο τον Kosinski, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Dan Gilroy, βασισμένος στους χαρακτήρες της αρχικής σειράς. Προηγούμενες εκδοχές σεναρίου είχαν αναπτυχθεί από τον Eric Warren Singer.

Η Universal έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για την παραγωγή, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το φθινόπωρο του 2026. Η επιλογή των 2 πρωταγωνιστών θεωρείται στρατηγική, καθώς τόσο ο Jordan όσο και ο Butler συγκαταλέγονται στους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς της γενιάς τους, με σημαντικές επιτυχίες στον κινηματογράφο τα τελευταία χρόνια.

Ο Michael B. Jordan, βραβευμένος και υποψήφιος για Όσκαρ, συνεχίζει μια ιδιαίτερα ενεργή περίοδο στην καριέρα του, ενώ ο Austin Butler, γνωστός από την ερμηνεία του ως Elvis Presley στην ταινία Elvis, έχει εδραιωθεί ως ένα από τα πιο ανερχόμενα ονόματα του Hollywood, με συμμετοχές σε μεγάλα κινηματογραφικά projects.

Με το Miami Vice ’85, η Universal επιχειρεί να αναβιώσει έναν από τους πιο εμβληματικούς τίτλους της τηλεοπτικής ιστορίας, συνδυάζοντας νοσταλγία, σύγχρονη κινηματογραφική αισθητική και ένα ιδιαίτερα ισχυρό καστ που ήδη έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του κοινού.

