Πώς η Meryl Streep είπε τελικά το μεγάλο «ναι» στο The Devil Wears Prada

Η ηθοποιός αποκαλύπτει πως αρχικά είπε όχι στον εμβληματικό ρόλο και πώς μια έξυπνη διαπραγμάτευση άλλαξε την πορεία της ταινίας

Η Meryl Streep αποκάλυψε πως παραλίγο να μην υποδυθεί ποτέ τη Miranda Priestly στο «The Devil Wears Prada», έναν ρόλο που έμελλε να γίνει από τους πιο εμβληματικούς της καριέρας της. Μιλώντας στην εκπομπή Today μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της Anne Hathaway, Emily Blunt και Stanley Tucci, η βραβευμένη ηθοποιός αναφέρθηκε για πρώτη φορά ανοιχτά στη στιγμή που της έγινε η πρόταση για την ταινία του 2006 και στο γιατί αρχικά την απέρριψε.

Όπως εξήγησε, όταν διάβασε το σενάριο εντυπωσιάστηκε και είχε ήδη την αίσθηση ότι η ταινία θα γίνει επιτυχία, όμως η αρχική πρόταση δεν την ικανοποιούσε οικονομικά. Έτσι είπε όχι στην αρχή, αποφασίζοντας να διεκδικήσει υψηλότερη αμοιβή, κάτι που όπως αποκάλυψε οδήγησε τους παραγωγούς να επιστρέψουν άμεσα με διπλάσια προσφορά την οποία και αποδέχτηκε.

6 νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες: Το «The Devil Wears Prada 2» κλέβει την παράσταση

Η διαπραγμάτευση που άλλαξε τα δεδομένα

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αποφάσισε να επανεξετάσει την πρόταση με διαφορετική προσέγγιση, επιλέγοντας να διεκδικήσει καλύτερη αμοιβή για τη συμμετοχή της στην ταινία. Όπως περιέγραψε, όταν αύξησε τις απαιτήσεις της, η παραγωγή ανταποκρίθηκε άμεσα και χωρίς καθυστέρηση αποδέχτηκε τους νέους όρους, κάτι που οδήγησε τελικά στην οριστική συμφωνία και στην ανάληψη του εμβληματικού ρόλου που θα καθόριζε σε μεγάλο βαθμό τη μετέπειτα πορεία της.

Η αίσθηση ότι η ταινία θα γίνει επιτυχία

Η Meryl Streep σημείωσε επίσης ότι από την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου είχε έντονη αίσθηση πως το The Devil Wears Prada δεν θα ήταν μια απλή κινηματογραφική παραγωγή, αλλά μια ταινία που θα είχε εμπορική απήχηση και διάρκεια στον χρόνο. Παρότι υπήρχε αρχικά δισταγμός για τη συμμετοχή της, η ίδια πίστευε βαθιά ότι το project είχε όλα τα στοιχεία για να γίνει μεγάλη επιτυχία και να αγγίξει το ευρύ κοινό, κάτι που τελικά επιβεβαιώθηκε με την πορεία του.

Το επόμενο κεφάλαιο

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ταινία, η επιστροφή στο σύμπαν του «The Devil Wears Prada» με το επερχόμενο sequel φέρνει ξανά τη Meryl Streep στο προσκήνιο, σηματοδοτώντας και την πρώτη της live action κινηματογραφική εμφάνιση μετά από 5 χρόνια. Το νέο project έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στη βιομηχανία του θεάματος, καθώς πολλοί το αντιμετωπίζουν ως μια σημαντική επιστροφή σε έναν ρόλο που άφησε εποχή.

The White Lotus: Η νέα προσθήκη που αλλάζει τις ισορροπίες στη δημοφιλή σειρά

Η επιστροφή του House of the Dragon – Όταν ο θρόνος αλλάζει χέρια, κανείς δεν μένει αλώβητος