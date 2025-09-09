Celeb News 09.09.2025

Lady Gaga: Ποζάρει με τα 4 βραβεία των MTV VMAs 2025 και αποθεώνεται στο Instagram

VMAs
Με 4 βραβεία στις αποσκευές της, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκλεισε θριαμβευτικά τη βραδιά και μοιράστηκε μια φωτογραφία ποζάροντας με τις διακρίσεις της
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Η Lady Gaga ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς στην απονομή των MTV Video Music Awards 2025, κατακτώντας συνολικά 4 βραβεία (δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν). 

Η 39χρονη pop icon αναδείχθηκε Καλλιτέχνης της Χρονιάς, ενώ βραβεύτηκε επίσης για την Καλύτερη Συνεργασία χάρη στο ντουέτο της με τον Bruno Mars στο τραγούδι «Die With a Smile». Παράλληλα, απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για το εντυπωσιακό video clip του «Abracadabra».

MTV VMAs
https://www.instagram.com/mtv/

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Τα backstage πλάνα από το performance της Lady Gaga δια χειρός Θέμη Γεωργαντά

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην UBS Arena, στο Έλμοντ της Νέας Υόρκης, με παρουσιαστή τον LL Cool J. και μεταδόθηκε για πρώτη φορά και από τη συχνότητα του CBS.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά τη λήξη της διοργάνωσης, η Lady Gaga μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μια φωτογραφία στο Instagram, 4 με τα τέσσερα βραβεία της.

Lady gaga mtv
https://www.instagram.com/ladygaga/

Στην εικόνα εμφανίζεται ντυμένη με ολόσωμη μαύρη φόρμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, αποπνέοντας τη γνώριμη εκκεντρικότητά της.

Διάβασε επίσης: MTV VMAs 2025: Η Ariana Grande έβαλε τα κλάματα στη βράβευση της Lady Gaga

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lady Gaga MTV Video Music Awards MTV Video Music Awards 2025 ΒΡΑΒΕΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

Παντρεύονται Ανδρομάχη και Γιώργος Λιβάνης – Η αναγγελία του γάμου τους

09.09.2025
Επόμενο

«ΘΕΛΗΜΑ ΘΕΟΥ»: Ζήσε την αγωνία σε μία θεατρική παράσταση στον «ΜΙΚΡΟ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟ»

09.09.2025

Δες επίσης

Νέα ανησυχία για την Britney Spears: Το απόλυτο χάος στο σπίτι της (video)
Celeb News

Νέα ανησυχία για την Britney Spears: Το απόλυτο χάος στο σπίτι της (video)

09.09.2025
Ελένη Φουρέιρα: Φόρεσε το πιο hot print του φθινοπώρου
Celeb News

Ελένη Φουρέιρα: Φόρεσε το πιο hot print του φθινοπώρου

09.09.2025
Jethro Tull: Όσα δεν ξέρεις για τη θρυλική μπάντα λίγο πριν έρθει στην Αθήνα
Μουσικά Νέα

Jethro Tull: Όσα δεν ξέρεις για τη θρυλική μπάντα λίγο πριν έρθει στην Αθήνα

09.09.2025
Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή
Μουσικά Νέα

Lizzo: O λόγος που «πάγωσε» το άλμπουμ Love in Real Life την τελευταία στιγμή

09.09.2025

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *