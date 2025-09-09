Lady Gaga: Ποζάρει με τα 4 βραβεία των MTV VMAs 2025 και αποθεώνεται στο Instagram

Με 4 βραβεία στις αποσκευές της, η δημοφιλής τραγουδίστρια έκλεισε θριαμβευτικά τη βραδιά και μοιράστηκε μια φωτογραφία ποζάροντας με τις διακρίσεις της

Η Lady Gaga ήταν η μεγάλη νικήτρια της βραδιάς στην απονομή των MTV Video Music Awards 2025, κατακτώντας συνολικά 4 βραβεία (δείτε εδώ αναλυτικά όλα όσα συνέβησαν).

Η 39χρονη pop icon αναδείχθηκε Καλλιτέχνης της Χρονιάς, ενώ βραβεύτηκε επίσης για την Καλύτερη Συνεργασία χάρη στο ντουέτο της με τον Bruno Mars στο τραγούδι «Die With a Smile». Παράλληλα, απέσπασε τα βραβεία Καλύτερης Σκηνοθεσίας και Καλλιτεχνικής Διεύθυνσης για το εντυπωσιακό video clip του «Abracadabra».

Η τελετή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στην UBS Arena, στο Έλμοντ της Νέας Υόρκης, με παρουσιαστή τον LL Cool J. και μεταδόθηκε για πρώτη φορά και από τη συχνότητα του CBS.

Μάλιστα, λίγες ώρες μετά τη λήξη της διοργάνωσης, η Lady Gaga μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακολούθους μια φωτογραφία στο Instagram, 4 με τα τέσσερα βραβεία της.

Στην εικόνα εμφανίζεται ντυμένη με ολόσωμη μαύρη φόρμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, αποπνέοντας τη γνώριμη εκκεντρικότητά της.

