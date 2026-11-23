Η Βίκυ Καγιά επιστρέφει στο MadWalk 2026 by Three Cents και θυμόμαστε τα πιο εμβληματικά hair looks της από το 2011 μέχρι σήμερα

Το MadWalk 2026 by Three Cents πλησιάζει και ετοιμάζεται να καθηλώσει ξανά το κοινό στις 23 Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, γιορτάζοντας τη μοναδική συνάντηση της μόδας με τη μουσική. Το φετινό MadWalk μάς προσκαλεί σε ένα νέο δημιουργικό σύμπαν, όπου η μόδα, η μουσική και κάθε ξεχωριστή προσωπικότητα έχουν το δικό τους φως, γιατί «WE ARE ALL MADE OF STARS».

Στην καρδιά αυτού του φαντασμαγορικού θεσμού βρίσκεται αναμφισβήτητα η Βίκυ Καγιά, η γυναίκα που έχει ταυτιστεί όσο καμία άλλη με την παρουσίαση της διοργάνωσης και καταφέρνει σε κάθε της πέρασμα να ορίζει την αισθητική της σκηνής. Πέρα από τις εκθαμβωτικές στιλιστικές της επιλογές, από τις δημιουργίες υψηλής ραπτικής και τα statement κουστούμια μέχρι τις edgy street glam εμφανίσεις, η εξέλιξη των hair looks της κατά τη διάρκεια των ετών αποτελεί μια ζωντανή αναδρομή στις πιο χαρακτηριστικές τάσεις της ομορφιάς.

Διάβασε επίσης: Πεντικιούρ τον χειμώνα; Αυτά είναι τα χρώματα που θα λατρέψεις

Από το 2011, όταν μαζί με την Τάμτα έβαλε τις βάσεις για το πρώτο event, μέχρι τις μεταγενέστερες χρονιές δίπλα στη Μαίρη Συνατσάκη, την επετειακή 10ετία του 2020 αλλά και τις πιο πρόσφατες εντυπωσιακές παρουσίες της, η Βίκυ Καγιά αποδεικνύει πως το διαχρονικό στυλ γνωρίζει να μεταμορφώνεται συνεχώς χωρίς να χάνει την ταυτότητά του. Ας κάνουμε μια αναδρομή στις πιο εμβληματικές στιγμές των μαλλιών της που έγραψαν ιστορία στη σκηνή του MadWalk.

2011: Η αρχή μιας σχέσης που κρατάει χρόνια

Στο ντεμπούτο του θεσμού το 2011, η Βίκυ Καγιά ανέλαβε ρόλο-κλειδί στην παρουσίαση πλάι στην Τάμτα και πειραματίστηκε με πολλαπλά, τελείως διαφορετικά χτενίσματα. Αρχικά την είδαμε με ένα εντυπωσιακό wet look με τα μαλλιά τραβηγμένα πίσω, ενώ σε ένα εκρηκτικό act στο πλευρό του Σάκη Ρουβά περπάτησε φορώντας ένα edgy outfit με μεγάλα μαύρα φτερά, ενσαρκώνοντας στα μαλλιά της τη 90’s bombshell αισθητική με κρεπαρισμένα μαλλιά γεμάτα όγκο. Παράλληλα, εμφανίστηκε με ένα χτένισμα με κρεπαρισμένα μαλλιά πιασμένα σε έναν κότσο που αγκάλιαζε το επιμελώς ατημέλητο look της εποχής, αλλά και με έναν sleek, αυστηρά φτιαγμένο κότσο που χάριζε απόλυτη κομψότητα.

2012: To sleek bob κούρεμα

Το 2012, σε μια χρονιά που το MadWalk επέστρεψε ακόμη πιο ώριμο και η Βίκυ Καγιά συνέθεσε ένα εξαιρετικό τηλεοπτικό δίδυμο με τη Μαίρη Συνατσάκη, η ίδια υιοθέτησε ένα ίσιο, αυστηρό sleek lob κούρεμα. Το μακρύ καρέ σε ίσιες, καθαρές γραμμές τόνιζε τη δυναμική της παρουσία στη σκηνή και χάριζε έναν αέρα σύγχρονου μινιμαλισμού που έκλεψε τις εντυπώσεις.

2013: Minimal bun

Το 2013, γιορτάζοντας παράλληλα 20 χρόνια πορείας στη μόδα, η Βίκυ Καγιά όχι μόνο παρουσίασε το show αλλά περπάτησε στην πασαρέλα με δημιουργίες υψηλής ραπτικής με αισθητική Gaultier. Για τα μαλλιά της επέστρεψε στη διαχρονική γοητεία, επιλέγοντας έναν αυστηρό κότσο, εξαιρετικά καλοδουλεμένο και λείο, που ανέδειξε μοναδικά τις γωνίες του προσώπου της.

2020: Effortless waves

Το 2020, με την επιστροφή του MadWalk για τα 10 του χρόνια, η Βίκυ Καγιά επέστρεψε στο τιμόνι της παρουσίασης δίνοντας τη γνώριμη λάμψη της. Το μακρύ της καρέ απέκτησε ανάλαφρους κυματισμούς, με τη φυσική υφή και την αέρινη κίνηση στα μαλλιά να δίνουν μια φρέσκια, ανεπιτήδευτη και απόλυτα κομψή νότα στη συνολική της εικόνα.

2023: Dirty blonde lob

Το 2023 ανέλαβε ξανά τα καθήκοντα της επίσημης παρουσιάστριας, καθοδηγώντας τη ροή από το κόκκινο χαλί μέχρι τα backstage. Στα μαλλιά εμφανίστηκε με ένα dirty blonde μακρύ καρέ με ανάλαφρους κυματισμούς και χωρίστρα στο πλάι, ένας συνδυασμός που δημιούργησε ένα από τα πιο θηλυκά και λαμπερά looks της διοργάνωσης.

2024: Ψηλή αλογοουρά

Το 2024 άνοιξε το show με μια εντυπωσιακή πασαρέλα φορώντας κόκκινη δαντέλα που σχολιάστηκε ευρέως. Παράλληλα, αποθέωσε τη sleek αισθητική με μια ψηλή αλογοουρά, όπου η μία τούφα ήταν τυλιγμένη γύρω από το λαστιχάκι για ένα ιδιαίτερα smooth, polished και καθαρό αποτέλεσμα.

2025: Η χωρίστρα στη μέση ως statment

Το 2025 η Βίκυ Καγιά εντυπωσίασε με συνεχείς ενδυματολογικές αλλαγές, από το Hollywood off-shoulder κορμάκι και το φούξια κοστούμι, μέχρι το κόκκινο maxi φάλαινα φόρεμα, το λευκό mini και το edgy διχτυωτό φόρεμα με παγιέτες για το act του Tso x Greatness Athens. Στα μαλλιά διατήρησε το μήκος μέχρι τους ώμους, επιλέγοντας dirty blonde τόνους με χωρίστρα στη μέση, ένα αποτέλεσμα που ανέδειξε την αγαπημένη της natural-chic αισθητική.

2026: Η μεγάλη επιστροφή με τη L’Oréal Professionnel

Φέτος, η ανυπομονησία για τη λαμπερή βραδιά της 23ης Νοεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do κορυφώνεται, καθώς η επιστροφή της Βίκυς Καγιά στη σκηνή του MadWalk 2026 by Three Cents υπόσχεται να γράψει ένα ακόμη χρυσό κεφάλαιο στην ιστορία του θεσμού. Η μεγάλη έκπληξη της φετινής διοργάνωσης αποκαλύπτεται στο ότι το απόλυτο fashion icon πρόκειται να εμφανιστεί με ένα άκρως ανατρεπτικό hair look, επιμελημένο εξ ολοκλήρου από τη L’Oréal Professionnel.

Η κορυφαία ομάδα ομορφιάς ενώνει τις δυνάμεις της με τη μοναδική αισθητική της Βίκυς Καγιά, ετοιμάζοντας μια πρόταση που ξεπερνά τα καθιερωμένα, αναμένεται να καθηλώσει τα βλέμματα όλων και να θέσει τη νέα, απόλυτη τάση της σεζόν στην κομμωτική τέχνη.

Διάβασε επίσης: