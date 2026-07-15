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Fashion 15.07.2026

Cabana stripes: Το μοτίβο του καλοκαιριού που θα σε κάνει να νιώθεις ότι είσαι διαρκώς σε διακοπές

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Οι cabana stripes επιστρέφουν και γίνονται το πιο hot μοτίβο του καλοκαιριού 2026, συνδυάζοντας resort αισθητική και διαχρονική κομψότητα
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι "cabana stripes", φαρδιές δίχρωμες ρίγες, είναι η κυρίαρχη τάση της μόδας για το καλοκαίρι του 2026.
  • Το μοτίβο συνδέεται με την αισθητική των πολυτελών θερέτρων και προσφέρει κομψότητα και παιχνιδιάρικη διάθεση.
  • Οι ρίγες έχουν ιστορία από το Γαλλικό Ναυτικό, την Coco Chanel, και είδωλα όπως η Marilyn Monroe.
  • Το trend μπορεί να υιοθετηθεί εύκολα σε διάφορα στυλ, από χαλαρά έως πιο επίσημα σύνολα.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι τάσεις της μόδας κάνουν κύκλους και, μετά την πρόσφατη επιστροφή του πουά και των λεπτών ριγών, το καλοκαίρι του 2026 ανήκει επίσημα στις «cabana stripes». Αυτές οι χαρακτηριστικές, φαρδιές δίχρωμες ρίγες έχουν κατακλύσει τα πάντα, από τις πασαρέλες και το street style μέχρι τα social media, προσφέροντας μια δόση διαχρονικής κομψότητας και παιχνιδιάρικης διάθεσης σε κάθε σου εμφάνιση.

kalokairi_fashion_cabanna_stripes
https://www.instagram.com/juliesfi/

Είτε πρόκειται για ρούχα, είτε για μαγιό, τσάντες ή καπέλα, το μοτίβο αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την αισθητική των πολυτελών θερέτρων, όπως η Ακτή Αμάλφι και τα πιο διάσημα beach clubs του κόσμου. Συνδυάζοντας τη νοσταλγία για μια πιο απλή εποχή με τη σύγχρονη ανάγκη για «dopamine dressing», δηλαδή ρούχα που φτιάχνουν τη διάθεση, οι cabana stripes είναι η ιδανική επιλογή για να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου φέτος.

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Η ιστορία των ριγών ξεκίνησε πριν από αιώνες από πρακτικούς λόγους, με τις στολές του Γαλλικού Ναυτικού το 1850 να θέτουν τις βάσεις. Στη δεκαετία του 1920, η Coco Chanel έφερε τις ρίγες στην casual ένδυση, μετατρέποντάς τις σε σύμβολο του resort wear. Με την πάροδο των δεκαετιών, είδωλα όπως η Marilyn Monroe και ο James Dean τις απογείωσαν, ενώ οι φαρδιές ρίγες έγιναν σήμα κατατεθέν της pop κουλτούρας, από το μαγιό της πρώτης Barbie το 1959 μέχρι τις εμβληματικές συλλογές του Yves Saint Laurent. Σήμερα, το μοτίβο αυτό προσφέρει την αίσθηση μιας «απόδρασης» από την καθημερινότητα, ταιριάζοντας απόλυτα με το ethos των ευρωπαϊκών καλοκαιριών, ενώ η ικανότητά τους να συνδυάζονται με άλλα prints, όπως floral ή πουά, τις καθιστά ιδανικές για κάθε fashionista που δεν φοβάται να πειραματιστεί.

cabana_stripes_panteloni
https://www.instagram.com/marieandmood/

Πώς να υιοθετήσεις το trend στην καθημερινότητά σου

Ανεξάρτητα από το προσωπικό σου στυλ, οι φαρδιές ρίγες μπορούν να προσαρμοστούν εύκολα στην γκαρνταρόμπα σου. Αν αναζητάς ένα χαλαρό ύφος για τις βόλτες σου, μπορείς να συνδυάσεις μια ολόσωμη φόρμα με ρίγες μαζί με thong sandals και διακριτικά κοσμήματα, ή ακόμα και να φορέσεις ένα λευκό crop top με ένα παντελόνι ή φούστα σε cabana style. Η επιλογή αυτή εξασφαλίζει άνεση και στυλ, προσφέροντας έναν αέρα ανανέωσης χωρίς να χρειάζεται να προσπαθήσεις ιδιαίτερα.

cabanna_stripes_magio
https://www.instagram.com/sabrinacsari/

Για μια πιο επίσημη ή elevated εμφάνιση, μπορείς να δοκιμάσεις ένα χαλαρό πουκάμισο με ρίγες, κουμπωμένο στη μέση, συνδυασμένο με λευκά tailored σορτς, ψηλοτάκουνα πέδιλα και statement χρυσά κοσμήματα. Αν πάλι τα έντονα χρώματα σε φοβίζουν και προτιμάς τους πιο ουδέτερους τόνους, διάλεξε ρίγες σε γήινες ή ασπρόμαυρες αποχρώσεις. Συνδυάζοντάς τις με απλά βασικά κομμάτια, δημιουργείς ένα chic και διαχρονικό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει με την κομψότητά του, αποδεικνύοντας ότι το στυλ κρύβεται στις λεπτομέρειες.

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Cabana stripes Fashion fashion trends Καλοκαίρι 2026
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