Μουσική 13.11.2026

Flashback στο MadWalk 2021: Το εκρηκτικό opening act της Ελένης Φουρέιρα και της Evangelia που έβαλε «Φωτιά» στη σκηνή

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Το «Φωτιά» έγινε η αφορμή για ένα εκρηκτικό opening act στο MadWalk 2021 με πρωταγωνίστριες την Ελένη Φουρέιρα και την Evangelia
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Το MadWalk 2021 άνοιξε με την Ελένη Φουρέιρα και την Evangelia, ερμηνεύοντας το τραγούδι «Φωτιά».
  • Το «Φωτιά» ήταν το επίσημο μουσικό θέμα του MadWalk 2021, συνδέοντας τις δύο καλλιτέχνιδες.
  • Η διοργάνωση σηματοδότησε την επιστροφή του κοινού και την επανένωση καλλιτεχνών, σχεδιαστών και θεατών.
  • Η εμφάνιση των δύο τραγουδιστριών έδωσε τον τόνο της βραδιάς, φέρνοντας μόδα και μουσική στο επίκεντρο.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Το MadWalk 2021 είχε έναν επιπλέον λόγο να ξεχωρίσει, καθώς σηματοδότησε την επιστροφή του κοινού στη διοργάνωση και τη συνάντηση καλλιτεχνών, σχεδιαστών και θεατών ξανά στον ίδιο χώρο. Και τι καλύτερο για να ξεκινήσει μια τέτοια βραδιά από ένα εκρηκτικό μουσικό act; Η Ελένη Φουρέιρα και η Evangelia ανέλαβαν να ανοίξουν τη διοργάνωση με τη «Φωτιά», το τραγούδι που είχε επιλεγεί ως το επίσημο μουσικό θέμα του MadWalk εκείνης της χρονιάς. Οι δύο performers μοιράστηκαν τη σκηνή, δίνοντας από τα πρώτα λεπτά τον παλμό μιας βραδιάς που έφερε ξανά τη μόδα και τη μουσική στο επίκεντρο.

Τέσσερις γυναίκες καλλιτέχνες σε σκηνή με κόκκινο φωτισμό στο MadWalk 2021.
Εντυπωσιακή εμφάνιση στη σκηνή του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure.

Η επιλογή του «Φωτιά» για την έναρξη δεν ήταν τυχαία. Το τραγούδι αποτέλεσε το επίσημο μουσικό θέμα του MadWalk 2021 και έγινε η ιδανική αφορμή για να συναντηθούν επί σκηνής δύο δυναμικές παρουσίες της ελληνικής pop σκηνής. Η Ελένη Φουρέιρα, με τη χαρακτηριστική σκηνική της ενέργεια, και η Evangelia ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια εμφάνιση που έδωσε από νωρίς τον τόνο της διοργάνωσης.

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Αν παρακολουθείς την πορεία του MadWalk, γνωρίζεις πως το opening act έχει πάντα ξεχωριστή σημασία. Δεν αποτελεί απλώς την πρώτη μουσική εμφάνιση της βραδιάς, αλλά λειτουργεί ως η εισαγωγή σε όσα πρόκειται να ακολουθήσουν. Το 2021, αυτή η αποστολή πέρασε στα χέρια δύο performers που έφεραν στη σκηνή τη δική τους pop ταυτότητα.

Δύο γυναίκες καλλιτέχνες στη σκηνή του MadWalk 2021.
Στιγμιότυπο από τη σκηνή του MadWalk 2021 by Serkova Crystal Pure.

Η διοργάνωση του 2021 είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία, καθώς το κοινό επέστρεψε στον χώρο και η πασαρέλα απέκτησε ξανά τη ζωντανή ενέργεια που τη χαρακτηρίζει. Καλλιτέχνες και σχεδιαστές βρέθηκαν και πάλι κάτω από την ίδια στέγη, δημιουργώντας ένα περιβάλλον όπου η μουσική και η μόδα μπορούσαν να συναντηθούν μπροστά σε θεατές.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Ελένη Φουρέιρα και η Evangelia έδωσαν το πρώτο δυνατό σήμα της βραδιάς. Η κοινή τους εμφάνιση με τη «Φωτιά» δεν ήταν απλώς μια παρουσίαση του επίσημου τραγουδιού της διοργάνωσης, αλλά το μουσικό καλωσόρισμα σε μια επιστροφή που είχε τη δική της ξεχωριστή σημασία.

Κάπως έτσι, το MadWalk 2021 ξεκίνησε με δύο δυνατές γυναικείες παρουσίες και ένα τραγούδι που συνδέθηκε με την ταυτότητα της συγκεκριμένης χρονιάς. Μια εμφάνιση που αξίζει τη δική της θέση στο MadWalk Flashback, θυμίζοντάς σου τη βραδιά που η «Φωτιά» έδωσε ξανά ζωή στην πασαρέλα.

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Madwalk MadWalk 2026
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