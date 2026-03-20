Η Taylor Swift επιστρέφει στα iHeartRadio Music Awards 2026

Εμφάνιση υψηλού ενδιαφέροντος για την πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα της διοργάνωσης με συμμετοχές των John Mellencamp και Kehlani

Με έντονο ενδιαφέρον αναμένεται η φετινή απονομή των βραβείων iHeartRadio Music Awards, καθώς η παρουσία της Taylor Swift και οι νέες προσθήκες στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα ενισχύουν τη δυναμική της διοργάνωσης. Η Taylor Swift αναμένεται να πραγματοποιήσει ειδική εμφάνιση στα iHeartRadio Music Awards 2026, σηματοδοτώντας την πρώτη της παρουσία σε τελετή βραβείων για τη φετινή χρονιά. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στις 26 Μαρτίου από το Dolby Theatre στο Los Angeles, μέσα από το δίκτυο FOX, καθώς και μέσω των σταθμών και της εφαρμογής του iHeartRadio.

Η Taylor Swift αποτελεί τη πιο βραβευμένη καλλιτέχνιδα στην ιστορία του θεσμού, έχοντας αποσπάσει συνολικά 34 βραβεία. Είναι η μοναδική καλλιτέχνις που έχει κατακτήσει δύο φορές το βραβείο τραγουδιού της χρονιάς, με τα «Shake It Off» το 2015 και «Anti-Hero» το 2023. Παράλληλα, έχει τιμηθεί με το βραβείο Innovator το 2023 και με το ειδικό βραβείο Tour of the Century το 2025, ενώ για το 2026 συγκεντρώνει 9 υποψηφιότητες, τις περισσότερες από κάθε άλλον καλλιτέχνη.

Στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης, ο John Mellencamp θα τιμηθεί με το βραβείο Icon, ακολουθώντας μια λίστα κορυφαίων ονομάτων όπως οι Bon Jovi, Elton John, Jennifer Lopez, P!nk, Cher και Mariah Carey. Ο John Mellencamp θα εμφανιστεί και επί σκηνής, δίνοντας μία από τις πιο αναμενόμενες ερμηνείες της βραδιάς.

Στο καλλιτεχνικό πρόγραμμα προστίθεται και η Kehlani, η οποία πρόσφατα κατέκτησε τα πρώτα της βραβεία Grammy στις 1 Φεβρουαρίου, στις κατηγορίες καλύτερου R&B τραγουδιού και καλύτερης R&B ερμηνείας για το «Folded». Η Kehlani ενώνεται με τους ήδη ανακοινωμένους καλλιτέχνες Alex Warren, Lainey Wilson, Ludacris, RAYE, καθώς και με τα θρυλικά σχήματα TLC, Salt-N-Pepa και En Vogue, που θα εμφανιστούν για πρώτη φορά μαζί στη σκηνή.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει ο Ludacris, ενώ στη σκηνή θα εμφανιστούν επίσης οι Alysa Liu, Ne-Yo, Nicole Scherzinger, Nikki Glaser, sombr και Weezer. Παράλληλα, ο Ludacris θα τιμηθεί με το βραβείο Landmark, η Miley Cyrus με το βραβείο Innovator και ο Alex Warren με το βραβείο Breakthrough Artist of the Year.

Η 13η διοργάνωση των iHeartRadio Music Awards έρχεται να τιμήσει τους καλλιτέχνες και τα τραγούδια που κυριάρχησαν στα ραδιόφωνα και την ψηφιακή πλατφόρμα του iHeartRadio κατά τη διάρκεια του 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως μία από τις σημαντικότερες μουσικές βραδιές της χρονιάς.

Δες κι αυτό…