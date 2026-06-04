Ο 4χρονος γιος του Νίκου Απέργη ανέβηκε στη σκηνή και έκλεψε την παράσταση

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές του φετινού καλοκαιριού εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια των θεατών που βρέθηκαν στο Βεάκειο Θέατρο. Ο Νίκος Απέργης, εκτός από τις μουσικές επιτυχίες που παρουσίασε στη συναυλία του, επιφύλασσε και μια ξεχωριστή έκπληξη στο κοινό. Η βραδιά απέκτησε γρήγορα οικογενειακό χαρακτήρα, χαρίζοντας χαμόγελα και έντονα συναισθήματα στους παρευρισκόμενους. Πρωταγωνιστής δεν ήταν άλλος από τον μικρό γιο του τραγουδιστή, ο οποίος κατάφερε να κλέψει την παράσταση.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Νίκος Απέργης κάλεσε στη σκηνή έναν πολύ ιδιαίτερο καλεσμένο, τον 4χρονο γιο του. Ο μικρός ανέβηκε δίπλα στον πατέρα του και από την πρώτη στιγμή κέρδισε το ενδιαφέρον του κοινού με την παρουσία και την αυτοπεποίθησή του.

JAMMJAM in Athens: Μια μοναδική μουσική εμπειρία διεθνούς εμβέλειας κάτω από την Ακρόπολη

Χωρίς να δείχνει το παραμικρό άγχος, πήρε το μικρόφωνο στα χέρια του και ερμήνευσε το τραγούδι «Ferto» του Ακύλα και Κωνσταντίνο Αργυρό. Η παιδική του αθωότητα και η άνεση με την οποία στάθηκε μπροστά σε τόσο κόσμο εντυπωσίασαν τους θεατές, οι οποίοι τον αποθέωσαν με δυνατό χειροκρότημα.

Την ίδια ώρα, ο Νίκος Απέργης παρακολουθούσε εμφανώς συγκινημένος τη στιγμή, βλέποντας τον γιο του να απολαμβάνει την εμπειρία πάνω στη σκηνή. Πατέρας και γιος μοιράστηκαν μια ιδιαίτερα ζεστή και συγκινητική στιγμή, δημιουργώντας μια ανάμνηση που δύσκολα θα ξεχάσουν. Παρότι το πρόγραμμα της συναυλίας περιλάμβανε αγαπημένα τραγούδια και δυνατές μουσικές στιγμές, η εμφάνιση του μικρού ήταν εκείνη που συζητήθηκε περισσότερο μετά το τέλος της βραδιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νίκος Απέργης και η σύζυγός του, Δώρα, παντρεύτηκαν τον Σεπτέμβριο του 2022, έχοντας στο πλευρό τους στενούς συγγενείς και αγαπημένους φίλους. Σήμερα έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια και μεγαλώνουν τα δύο παιδιά τους, έναν γιο και μία κόρη, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους. Η ξεχωριστή εμφάνιση του μικρού στο Βεάκειο απέδειξε πως το ταλέντο, η άνεση και η αγάπη για τη μουσική μπορούν να κάνουν την εμφάνισή τους από πολύ μικρή ηλικία. Και όπως φάνηκε από την αντίδραση του κοινού, ο 4χρονος κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές όλων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά.

Διάβασε επίσης: