Rosalía: Οι δηλώσεις της μετά την αναγκαστική αναβολή της περιοδείας της

Με μια ματιά Η Rosalía επέστρεψε στην περιοδεία της μετά από αναβολή λόγω οικογενειακού προβλήματος.

Ευχαρίστησε το κοινό για την κατανόηση και τόνισε την προτεραιότητα των αγαπημένων προσώπων.

Μίλησε για τη δυσκολία συνέχισης μετά από απρόσμενα γεγονότα, αλλά και για την αξία της προσπάθειας.

Οι αναβληθείσες συναυλίες της περιοδείας της θα πραγματοποιηθούν αργότερα, ενώ συνεργάζεται με τον οίκο Dior. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Η Rosalía, η Ισπανίδα super star που έχει κατακτήσει την παγκόσμια μουσική σκηνή, επέστρεψε δυναμικά στα καθήκοντά της στο πλαίσιο της περιοδείας της «LUX». Μετά από μια αναγκαστική διακοπή λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος που την ανάγκασε να βάλει σε παύση τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, η καλλιτέχνιδα εμφανίστηκε στο TD Garden της Βοστώνης, χαρίζοντας στο κοινό της μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα και ειλικρίνεια.

Αποφεύγοντας να ξεκινήσει το show της σαν να μη συνέβη τίποτα, η 33χρονη τραγουδίστρια επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά στους χιλιάδες θαυμαστές της. Με εμφανή τη συγκίνηση, ευχαρίστησε το κοινό για την υπομονή και την κατανόηση που έδειξε τις προηγούμενες ημέρες. «Έπρεπε να απουσιάσω την περασμένη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Οι αγαπημένοι μας άνθρωποι πρέπει να έρχονται πρώτοι», δήλωσε από τη σκηνή, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκομένων.

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Η Rosalía μοιράστηκε επίσης τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας όταν η προσωπική του ζωή ανατρέπεται από απρόσμενα γεγονότα: «Το να βρίσκομαι εδώ μαζί σας με κάνει να πιστεύω ότι, όταν συμβαίνει κάτι ξαφνικό και δύσκολο, μπορεί να είναι πολύ δύσκολο να συνεχίσεις. Όμως πιστεύω πραγματικά ότι αξίζει». Με τα λόγια αυτά, υποσχέθηκε να ερμηνεύσει με όλη της την αγάπη, αποδεικνύοντας ότι η επαφή με τους θαυμαστές της αποτελεί για την ίδια μια πηγή δύναμης.

Οι αλλαγές στο πρόγραμμα της περιοδείας

Η οικογενειακή ανάγκη που προέκυψε νωρίτερα τον Ιούνιο είχε οδηγήσει τη Live Nation στην αναβολή των πρώτων τριών μεγάλων εμφανίσεων της Rosalía. Συγκεκριμένα, οι συναυλίες στο Μαϊάμι (Kaseya Center) και στο Ορλάντο (Kia Center) μεταφέρθηκαν για το φθινόπωρο, εξασφαλίζοντας ότι οι φαν της στη Φλόριντα δεν θα χάσουν την εμπειρία του live. Επιπλέον, αναπροσαρμόστηκε το πρόγραμμα για τις εμφανίσεις στη Νέα Υόρκη, με την καλλιτέχνιδα να ετοιμάζεται πλέον για την εμφάνισή της στο Madison Square Garden.

Πέρα από τη μουσική της επιτυχία, η Rosalía εντυπωσίασε για άλλη μια φορά με την αισθητική της επιλογή, καθώς για τις ανάγκες της περιοδείας συνεργάζεται στενά με τον οίκο Dior. Στη Βοστώνη, η παρουσία της ήταν επιβλητική, φορώντας δημιουργίες όπως ένα φόρεμα με σατέν κορδέλες σε μπλε ντεγκραντέ, αλλά και ένα εντυπωσιακό σύνολο από ιβουάρ οργάντζα, που αναδείκνυαν την καλλιτεχνική της ταυτότητα.

Κεντρική Εικόνα: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με τον επόμενο σταθμό της περιοδείας να είναι το Τορόντο, η Rosalía επιβεβαιώνει πως, παρά τη λάμψη και την επιτυχία της, οι ανθρώπινες αξίες παραμένουν η απόλυτη προτεραιότητά της.