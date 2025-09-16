Celeb News 16.09.2025

Ο Τάκης Ζαχαράτος μιμείται την Άννα Βίσση στο Καλλιμάρμαρο – Το ξεκαρδιστικό βίντεο

Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τα σχόλια να αναγνωρίζουν τόσο το χιούμορ όσο και την αγάπη πίσω από τη μίμηση
Η Άννα Βίσση το περασμένο Σαββατοκύριακο απέδειξε για ακόμα μία φορά γιατί παραμένει μια από τις πιο διαχρονικές παρουσίες της ελληνικής μουσικής σκηνής. Η μεγάλη συναυλία της στο Καλλιμάρμαρο αποτέλεσε talk of the town, με χιλιάδες θεατές να κατακλύζουν το στάδιο και να αποθεώνουν την απόλυτη σταρ, σε μια βραδιά που είχε τα πάντα: συγκίνηση, ενέργεια, υπερπαραγωγή και φυσικά… Βίσση.

Η συναυλία της ήταν ένα πραγματικό μουσικό υπερθέαμα. Μετά από μήνες προετοιμασίας, η σκηνή του Καλλιμάρμαρου μετατράπηκε σε pop ναό, με εντυπωσιακά φώτα, visual εφέ, χορευτές, στυλιζαρισμένα outfit και μια Άννα Βίσση να κινείται με πάθος και νεανική ορμή. Το κοινό ξεκίνησε να καταφτάνει από νωρίς, γεμίζοντας κάθε γωνιά του ιστορικού σταδίου, και δεν σταμάτησε να τραγουδά, να χορεύει και να χειροκροτεί κάθε στιγμή.

Το vibe της βραδιάς όμως δεν έμεινε μόνο εντός Καλλιμαρμάρου. Ο Τάκης Ζαχαράτος, λίγες ώρες μετά τη συναυλία, δημοσίευσε στα social media ένα ξεκαρδιστικό βίντεο-μίνι performance, μιμούμενος με τον δικό του μοναδικό τρόπο την Άννα Βίσση. Ντυμένος με look υπερπαραγωγή, ανάμεσα σε χορευτές και φώτα, τραγουδάει μέσα σε ένα σκηνικό που γράφει στο φόντο: «500 Χρόνια Άννα Βίσση», μια σατιρική αλλά και ταυτόχρονα αποθεωτική αναφορά στη διαχρονικότητα της καριέρας της. Το βίντεο έγινε αμέσως viral, με τα σχόλια να αναγνωρίζουν τόσο το χιούμορ όσο και την αγάπη πίσω από τη μίμηση.

Το timing δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερο: από τη μία, μια μεγαλειώδης συναυλία που θύμισε γιατί η Άννα Βίσση έχει τόσο φανατικό κοινό, κι από την άλλη, μια μίμηση που – χωρίς ίχνος κακίας – αναδεικνύει πόσο εμβληματική είναι η παρουσία της στο ελληνικό τραγούδι και πόσο βαθιά έχει περάσει στην pop κουλτούρα.

Είτε λοιπόν είσαι από εκείνους που τραγουδούσαν με όλη τους την ψυχή στο Καλλιμάρμαρο, είτε από αυτούς που γέλασαν (και συγκινήθηκαν λίγο) με το βίντεο του Ζαχαράτου, ένα είναι το σίγουρο: η Άννα Βίσση δεν είναι απλώς εδώ, είναι η ίδια η ιστορία της ελληνικής μουσικής, και συνεχίζει να γράφεται ζωντανά, μπροστά στα μάτια μας.

