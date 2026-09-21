«Θα μου λείψει η φιλία του»: Η συγκίνηση του Γιώργου Σαμπάνη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Με έντονη συγκίνηση ο Γιώργος Σαμπάνης αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη και μίλησε για τη φιλία τους και το κενό που αφήνει η απώλειά του

Με μια ματιά Ο Γιώργος Σαμπάνης εξέφρασε τη θλίψη του για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, μιλώντας για δυσαναπλήρωτο κενό.

Ο Σαμπάνης χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη «καθολικό καλλιτέχνη» με σπάνια χροιά και επιλεκτικό ρεπερτόριο.

Ο Σαμπάνης περιέγραψε μια συγκινητική στιγμή σύνθεσης και αποστολής τραγουδιού στον Μαζωνάκη.

Ο Σαμπάνης, στενός συνεργάτης του Μαζωνάκη, διαθέτει τραγούδια για τον ίδιο που δεν θα δώσει σε άλλον. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Γιώργος Σαμπάνης βρέθηκε αντιμέτωπος με έντονα συναισθήματα κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», όπου μίλησε για τον αείμνηστο Γιώργο Μαζωνάκη. Με δάκρυα στα μάτια, ο τραγουδιστής εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια του αγαπημένου συναδέλφου και φίλου, περιγράφοντας το δυσαναπλήρωτο κενό που αφήνει τόσο στην ελληνική μουσική σκηνή όσο και στην προσωπική του ζωή.

Ο Γιώργος Σαμπάνης χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως έναν «καθολικό καλλιτέχνη», υπογραμμίζοντας τα μοναδικά στοιχεία που τον έκαναν να ξεχωρίζει. «Είχε μια σπάνια χροιά, η οποία δε θύμιζε κανέναν άλλον», δήλωσε, τονίζοντας παράλληλα την επιλεκτικότητα του Μαζωνάκη στο ρεπερτόριό του. «Ποτέ κανείς δεν έβαλε στο στόμα του Γιώργου ένα τραγούδι που δεν ήθελε να πει. Τώρα θα καταλάβουν το πόσο σημαντικός ήταν ρεπερτοριακά», πρόσθεσε.

Διάβασε επίσης: Γιώργος Μαζωνάκης: Από την πρώτη του συνέντευξη στο MAD TV μέχρι το Hol Web Concert – Οι στιγμές του στο MAD

Ο τραγουδιστής περιέγραψε τον Γιώργο Μαζωνάκη ως την «πιο αυθεντική έκφραση της λαϊκής μουσικής στη χώρα». Η απώλεια της φωνής, της παρουσίας και της φιλίας του, όπως είπε, αφήνει ένα σημαντικό «καλλιτεχνικό κενό».

Η δημιουργική αφοσίωση και η μοναδική συνεργασία

Μιλώντας για τη δική του συμβολή στη μουσική πορεία του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Σαμπάνης ανέφερε: «Η δουλειά μου ήταν να του κάνω μουσική και να προσπαθώ να το προστατεύσω από μουσικές κακοτοπιές. Προσπαθούσα να του δίνω ο,τι καλύτερο μπορεί να έβγαζε το κεφάλι μου. Ο Γιώργος πίστευε πολύ κι έκανε προσπάθεια με τον εαυτό του».

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή από τη συνεργασία τους μοιράστηκε ο Σαμπάνης, ανακαλώντας μια νύχτα διακοπών στα Χανιά. «Ήμουν σε μια παραλία βράδυ με φίλους και μια κιθάρα. Άνοιξα το κινητό μου και βρήκα έναν στίχο από τους πολλούς που μου είχε στείλει η Ελένη Γιαννατσούλια. Τον μελοποίησα στιγμιαία, το ηχογράφησα και του το έστειλα στις 4 το πρωί», περιέγραψε.

Η αντίδραση του Μαζωνάκη ήταν άμεση και συναισθηματική. «Ξημέρωσε, ήμασταν ακόμα στην παραλία και κατά τις 6:30- 7:00 με παίρνει τηλέφωνο και λέει ‘Τι ήταν αυτό που μου έκανες;’, έκλαιγε», είπε ο Σαμπάνης. «Φτάσαμε στο στούντιο και όταν άκουσα τον Γιώργο να το τραγουδάει, κατάλαβα τι είχε γράψει η Γιαννατσούλια. Ήταν ένα σπάνιο πλάσμα. Έχω τραγούδια για 4 ζωές που θα μπορούσα να του δώσω. Αυτά που είχε διαλέξει, δε θα τα δώσω σε άλλον».

Ο Γιώργος Σαμπάνης υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη, συνθέτοντας πολλές από τις επιτυχίες του. Η σχέση τους ξεπερνούσε τα επαγγελματικά όρια, χτίζοντας μια αληθινή φιλία που ο Σαμπάνης θα θυμάται πάντα.

Διάβασε επίσης: