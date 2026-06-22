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Celeb News 22.06.2026

Ποιος είναι ο μοναδικός δικαιούχος της περιουσίας του Liam Payne;

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Νέα δικαστικά έγγραφα ορίζουν τον 8χρονο γιο του Liam Payne ως μοναδικό δικαιούχο της περιουσίας του, που αποτιμάται σε πάνω από 21 εκατομμύρια λίρες
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο 8χρονος γιος του Liam Payne, Bear Grey Payne, είναι ο μοναδικός δικαιούχος της περιουσίας του.
  • Η περιουσία του Liam Payne εκτιμάται στα 21,89 εκατομμύρια λίρες.
  • Η Cheryl Tweedy και ο δικηγόρος Richard Bray διαχειρίζονται την κληρονομιά για τις ανάγκες του παιδιού.
  • Οι δικαστικές έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του Liam Payne παραμένουν ανοιχτές.
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Οκτώ μήνες μετά τον τραγικό θάνατο του Liam Payne στο Μπουένος Άιρες τον Οκτώβριο του 2024, η διαδικασία διαχείρισης της περιουσίας του πρώην μέλους των One Direction περνά σε ένα νέο, καθοριστικό στάδιο. Σύμφωνα με επίσημα δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου, ο 8χρονος γιος του, Bear Grey Payne, ορίζεται ως ο αποκλειστικός δικαιούχος της κληρονομιάς του πατέρα του.

Ο Louis Tomlinson των One Direction σε φωτογραφία από το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Καθώς ο 31χρονος καλλιτέχνης δεν είχε συντάξει διαθήκη πριν τον πρόωρο θάνατό του, η βρετανική νομοθεσία ορίζει τον γιο που απέκτησε με την Cheryl Tweedy ως τον μοναδικό νόμιμο κληρονόμο του. Η απόφαση των δικαστικών αρχών δίνει πλέον τη δυνατότητα στους διαχειριστές της κληρονομιάς, την Cheryl Tweedy και τον έμπειρο δικηγόρο Richard Bray, να αξιοποιούν μέρος των χρημάτων για την ανατροφή, τις σπουδές και τις καθημερινές ανάγκες του παιδιού. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου θα παραμείνει δεσμευμένο σε καταπίστευμα, έως ότου ο Bear συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

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Τα επικαιροποιημένα στοιχεία θέτουν την καθαρή αξία της περιουσίας του Liam Payne στα 21,89 εκατομμύρια λίρες, ένα ποσό ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις του 2025. Στα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία συγκαταλέγεται η εντυπωσιακή έπαυλη στο Μπάκιγχαμσαϊρ, την οποία ο τραγουδιστής είχε αγοράσει το 2021 για να εξασφαλίσει μια ποιοτική διαμονή κοντά στον γιο του μετά τον χωρισμό του. Πρόκειται για ένα ακίνητο υψηλών προδιαγραφών με πισίνα, γήπεδα τένις και ιδιωτικό σπα, που αποτελεί πλέον μέρος της κληρονομιάς του μικρού Bear.

Ο Simon Cowell σε επίσημη εμφάνιση, στο πλαίσιο των δηλώσεών του για τον θάνατο του Liam Payne.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία σύντροφος του τραγουδιστή, Kate Cassidy, δεν προέβη σε καμία νομική διεκδίκηση, σεβόμενη την κατάσταση και την οικογένεια του εκλιπόντος.

Οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου

Ενώ το ζήτημα της κληρονομιάς διευθετείται, οι δικαστικές έρευνες στην Αργεντινή για τα αίτια που οδήγησαν στην πτώση του από το μπαλκόνι ξενοδοχείου παραμένουν ανοιχτές. Παρά τις προσπάθειες που είχε καταβάλει ο καλλιτέχνης στο παρελθόν για την απεξάρτησή του, τα στοιχεία δείχνουν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών τη στιγμή της πτώσης. Η υπόθεση συνεχίζει να απασχολεί τις αρχές, με δύο άτομα να παραμένουν υπόλογα για την προμήθεια απαγορευμένων ουσιών στον καλλιτέχνη, σε μια τραγωδία που συγκλόνισε τη διεθνή μουσική κοινότητα.

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Liam Payne ONE DIRECTION
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