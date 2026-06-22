«Μπαμπά, σ’ αγαπώ»: Η ώρα της αλήθειας για την Ελένη και τον Δημήτρη

Καθώς οι ανατροπές διαδέχονται η μία την άλλη, η Ελένη προσπαθεί να αποκαλύψει το μεγάλο μυστικό της πατρότητας του Βίκτωρα

Με μια ματιά Η Ελένη θέλει να αποκαλύψει στον Δημήτρη την πατρότητα του Βίκτωρα, αλλά αναπάντεχα γεγονότα την εμποδίζουν.

Ένα παιδικό παιχνίδι του Βίκτωρα μπλέκει όλη την παρέα σε μια απρόσμενη περιπέλεια.

Ο Δημήτρης, ο Νίκος και ο Κώστας αντιμετωπίζουν ένα ιατρικό επείγον περιστατικό.

Η Βιργινία επιστρέφει, νιώθοντας ανακούφιση αλλά και ελαφρώς πληγωμένο εγωισμό. Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Απόψε στις 21:00, ο Alpha μας καλεί σε ένα νέο, γεμάτο ανατροπές επεισόδιο της αγαπημένης σειράς «Μπαμπά, σ’ αγαπώ». Η αγωνία κορυφώνεται και οι ισορροπίες στην παρέα δείχνουν πιο εύθραυστες από ποτέ, καθώς τα μυστικά κινδυνεύουν να βγουν στο φως.

Στο 54ο επεισόδιο με τίτλο «Δύσκολοι καιροί για… πριγκίπισσες», η Ελένη είναι πιο αποφασισμένη από ποτέ να αποκαλύψει στον Δημήτρη τη μεγάλη αλήθεια για την πατρότητα του μικρού Βίκτωρα. Ωστόσο, η μοίρα φαίνεται να έχει διαφορετικά σχέδια, καθώς μια σειρά από αναπάντεχα γεγονότα μπαίνουν εμπόδιο στην προσπάθειά της. Όλα ξεκινούν από ένα φαινομενικά αθώο παιδικό παιχνίδι του Βίκτωρα, το οποίο καταλήγει να εμπλέξει ολόκληρη την παρέα σε μια περιπέτεια που κανείς δεν περίμενε.

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Ιατρικές προκλήσεις και οικογενειακά διλήμματα

Παράλληλα με το συναισθηματικό φορτίο της Ελένης, η δράση μεταφέρεται στους τρεις άντρες της παρέας. Ο Δημήτρης, ο Νίκος και ο Κώστας έρχονται αντιμέτωποι με ένα ιατρικό επείγον περιστατικό που απαιτεί ψυχραιμία και άμεση δράση, δοκιμάζοντας τις αντοχές τους. Την ίδια ώρα, η Τζένη ζητά από τον Ηρακλή να κάνει μια παραχώρηση και να προσπαθήσει να συνδεθεί με τις φίλες της, υπενθυμίζοντάς του πως κι εκείνη είχε δώσει μια ευκαιρία στους δικούς του φίλους, παρότι η πρώτη τους επαφή δεν ήταν η ιδανική.

Σε πιο ανάλαφρους τόνους, η Σοφία και ο Βίκτωρας επιδίδονται σε ένα διασκεδαστικό «παιχνίδι» αναζήτησης: προσπαθούν να αντιστοιχίσουν την Ελένη, τη Βιργινία και την Τζένη με την «Πριγκίπισσα» που τους ταιριάζει περισσότερο, χαρίζοντάς μας στιγμές γέλιου.

Επιστροφές και εγωισμοί

Η Βιργινία επιστρέφει για να παραλάβει τα παιδιά από τη Στέλλα, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γεμάτη υπονοούμενα. Από τη μία πλευρά, η Βιργινία ανακουφίζεται βλέποντας ότι η διαμονή των παιδιών δεν υπήρξε προβληματική, από την άλλη όμως, ο εγωισμός της «πληγώνεται» ελαφρώς, καθώς αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα κύλησαν ίσως καλύτερα απ’ ό,τι η ίδια θα ήθελε.

Θα καταφέρει τελικά η Ελένη να βρει τη στιγμή που χρειάζεται για να μιλήσει στον Δημήτρη; Ή μήπως οι νέες περιπέτειες θα αναβάλλουν για άλλη μια φορά την αποκάλυψη που θα αλλάξει τα πάντα;