Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Μουσικά Νέα 24.06.2026

Η Marseaux αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για το απόλυτο crossover episode με τον Λευτέρη Πανταζή

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Η Marseaux αναθεωρεί τις μουσικές της επιλογές και δείχνει έτοιμη για μια αναπάντεχη σύμπραξη με τον Λευτέρη Πανταζή
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Η Marseaux συζήτησε πιθανές συνεργασίες, αναφέροντας αρχικά ότι δεν θα ταίριαζε σε νησιώτικα τραγούδια.
  • Η Konnie Metaxa ενημέρωσε τη Marseaux για το νέο νησιώτικο τραγούδι του Λευτέρη Πανταζή, «Λεμονιά».
  • Η Marseaux άλλαξε άποψη, βλέποντας τη σύνδεση του τραγουδιού του Πανταζή με το δικό της «Γρανίτα Λεμόνι».
  • Ανοίγει το ενδεχόμενο για ένα crossover episode, πιθανώς ένα pop remix της «Λεμονιάς».
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Στο πλαίσιο των Mad VMA 2026 από την ΔΕΗ, η ενέργεια και το vibe της διοργάνωσης μεταφέρθηκαν απευθείας στο «Καλοκαίρι on air by Kotsovolos». Η Konnie Metaxa υποδέχτηκε στο studio την Marseaux, σε μια συζήτηση που ξεκίνησε με χαλαρή διάθεση και κατέληξε σε μια από τις πιο απρόσμενες αποκαλύψεις της χρονιάς, που αναμένεται να συζητηθεί έντονα στον χώρο της ελληνικής μουσικής βιομηχανίας.

mad vma 2026 marseaux (2)

Η συζήτηση πήρε φωτιά όταν η Konnie Metaxa έθεσε το κλασικό ερώτημα για πιθανές μουσικές συνεργασίες. Η Marseaux, χωρίς να διστάσει, μίλησε για τα όρια του προσωπικού της γούστου. «Νομίζω πως θα ήταν κάποιος καλλιτέχνης που τραγουδάει νησιώτικα. Τους θαυμάζω, είναι φωνάρες. Απλά δεν ακούω καθόλου αυτή τη μουσική και δεν νομίζω να κάνω fit in στο τραγούδι», δήλωσε χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως το συγκεκριμένο είδος βρίσκεται μακριά από τα μουσικά της ακούσματα.

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Η Konnie Metaxa, γνωστή για την ετοιμολογία της, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη. Ενημέρωσε άμεσα τη Marseaux για το πρόσφατο καλλιτεχνικό βήμα του πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή, ο οποίος κυκλοφόρησε το τραγούδι «Λεμονιά», ένα κομμάτι με έντονο νησιώτικο vibe, που ταιριάζει και με το «Γρανίτα Λεμόνι» της Marseaux.

Η πληροφορία αυτή λειτούργησε ως καταλύτης, ανατρέποντας άμεσα την αρχική τοποθέτηση της Marseaux. Το άκουσμα του ονόματος του ΛΕΠΑ σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο μουσικό project, μετέτρεψε μια υποτιθέμενη συνεργασίας σε ένα από τα πιο αναπάντεχα μουσικά σενάρια. Η αυθόρμητη αντίδραση της καλλιτέχνιδας έκλεισε τη συζήτηση με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα pop remix της «Λεμονιάς» με το «Γρανίτα Λεμόνι».

 

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Konnie Metaxa Mad VMA MAD VMA 2026 Marseaux Λευτέρης Πανταζής
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