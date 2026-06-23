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Μουσικά Νέα 23.06.2026

Lewis Capaldi: Μετά τη δύσκολη μάχη για την υγεία του, επιστρέφει με ολοκαίνουργιο άλμπουμ

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Μετά από μια απαιτητική περίοδο για την ψυχική του υγεία, ο Lewis Capaldi δηλώνει έτοιμος για ένα νέο δημιουργικό κεφάλαιο
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Ο Lewis Capaldi ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου άλμπουμ μετά τις καλοκαιρινές του εμφανίσεις.
  • Ο καλλιτέχνης μίλησε για τη δύσκολη περίοδο που πέρασε με την ψυχική του υγεία.
  • Ο Lewis Capaldi αισθάνεται καλύτερα και είναι έτοιμος για ένα νέο μουσικό κεφάλαιο.
  • Πριν αφοσιωθεί στο στούντιο, θα συνεχίσει τις καλοκαιρινές του συναυλίες.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Lewis Capaldi φαίνεται πως βρήκε ξανά τον ρυθμό του και, το κυριότερο, τη δημιουργική του έμπνευση. Ο Σκωτσέζος τραγουδοποιός, κλείνοντας την αυλαία του φεστιβάλ TRNSMT στη Γλασκώβη την περασμένη Κυριακή, επεφύλασσε μια ευχάριστη έκπληξη για τους χιλιάδες θαυμαστές του που κατέκλυσαν το Glasgow Green.

lewis_capaldi
https://www.instagram.com/lewiscapaldi/?hl=el

Κατά τη διάρκεια του headlining set του, ο Capaldi μοιράστηκε τα μελλοντικά του σχέδια με το κοινό. «Αφού ολοκληρώσω τις καλοκαιρινές μου εμφανίσεις, σκοπεύω να αποσυρθώ για λίγο καιρό, ώστε να αφοσιωθώ στη δημιουργία ενός νέου άλμπουμ», δήλωσε χαρακτηριστικά, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι ο επόμενος δισκογραφικός σταθμός της καριέρας του έχει ήδη αρχίσει να σχεδιάζεται.

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Η επιστροφή του στη σκηνή έχει ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση, τόσο για τον ίδιο όσο και για το κοινό του. Ο καλλιτέχνης μίλησε ανοιχτά για τη δύσκολη περίοδο που μεσολάβησε μετά την προηγούμενη εμφάνισή του στο ίδιο φεστιβάλ το 2022. Όπως εξομολογήθηκε, η ψυχική του υγεία δοκιμάστηκε έντονα τα τελευταία χρόνια, αναγκάζοντάς τον να κάνει ένα αναγκαίο διάλειμμα από τις περιοδείες και τα φώτα της δημοσιότητας μετά την κυκλοφορία του δεύτερου άλμπουμ του, Broken by Desire to Be Heavenly Sent.

lwewis_capaldi_neo_album
https://www.instagram.com/lewiscapaldi/?hl=el

Το κοινό, που τον είχε στηρίξει συγκινητικά και κατά τη διάρκεια της δύσκολης στιγμής του στο Glastonbury το 2023, είδε με ανακούφιση τον Lewis να επιστρέφει ανανεωμένος. Ο ίδιος παραδέχτηκε μπροστά στον κόσμο ότι τώρα νιώθει πολύ καλύτερα, έχοντας αφήσει πίσω του τις πιο σκοτεινές μέρες. Η επιστροφή του στην ενεργό δράση, η οποία περιλαμβάνει και το πρόσφατο single «Survive», αποδεικνύει την ανθεκτικότητά του μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε παγκοσμίως με το «Someone You Loved».

capaldi_lewis_album_neo
https://www.instagram.com/lewiscapaldi/?hl=el

Παρόλο που δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα τίτλος ή ημερομηνία κυκλοφορίας για το νέο project, το μήνυμα από τη Γλασκώβη είναι ξεκάθαρο: ο Lewis Capaldi είναι έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο. Μέχρι τότε, ο τραγουδιστής θα συνεχίσει τις καλοκαιρινές του συναυλίες, με προγραμματισμένες εμφανίσεις σε μεγάλα φεστιβάλ όπως το BST Hyde Park, πριν κλειστεί στο στούντιο για να δώσει σάρκα και οστά στις νέες του μουσικές ιδέες.

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album Lewis Capaldi μουσική
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