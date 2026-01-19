Η Ανθή Σαββάκη στο Mad Radio 106,2: «Θα ήθελα να συνεργαστώ πολύ με τον Γιώργο Λάνθιμο»

Καλεσμένη στο Mad Radio 106,2 και στην εκπομπή Mad Weekend Morning με τη Νατάσσα Σιδηροκαστρίτου, Διευθύντρια του Mad.gr, βρέθηκε η Ανθή Σαββάκη. Η ίδια μίλησε για τα καλλιτεχνικά projects που υλοποιεί αυτή την περίοδο, για όσα έρχονται αλλά και για όσα θα ήθελε να δει να πραγματοποιούνται στο μέλλον, ενώ παράλληλα σχολίασε τα πιο hot θέματα της εβδομάδας, όπως τα κατέγραψε το Mad.gr.

Η Ανθή Σαββάκη είναι η ηθοποιός που έχουμε αγαπήσει μέσα από αρκετά επιτυχημένα τηλεοπτικά σίριαλ, όπως Ο «Παράδεισος των Κυριών» και ο «Άγιος Έρωτας». Παράλληλα, συμμετέχει στη θεατρική παράσταση «Άγριος Σπόρος», μια ιστορία που ξεκινά ως κωμωδία και σταδιακά εξελίσσεται σε άγριο θρίλερ επιβίωσης.

Ταυτόχρονα, ασχολείται ενεργά και με τη σκηνοθεσία, έναν ρόλο στον οποίο διαπρέπει, καθώς πρόσφατα συνεργάστηκε με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης για να υποδεχτούν το 2026 με την οπερέτα «Sissy» του Φραντς Λέχαρ.

Ακόμη, αναφέρθηκε στη Βούλα, τον ρόλο που υποδύεται στη σειρά «Άγιος Έρωτας»: «Πρόκειται για έναν πάρα πολύ δυνατό ρόλο. Υπάρχει μεγάλη κόντρα με τη Χριστίνα. Είναι μια γυναίκα φυλακισμένη, που έχει περάσει πολύ δύσκολα και παλεύει για την επιβίωση, καθώς για εκείνη η επιβίωση ταυτίζεται με την εξουσία».

Όταν ρωτήθηκε αν έχει συναντήσει στη ζωή της ανθρώπους που μάχονται με αυτόν τον τρόπο για την εξουσία, απάντησε: «Θέλω να πιστεύω ότι όλοι παλεύουμε για κάτι μεγαλύτερο, ακόμη κι αν στην αρχή φαίνεται διαφορετικό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά παλεύουμε για την αγάπη και την ευτυχία».

Την προηγούμενη εβδομάδα πραγματοποιήθηκαν αρκετές κινηματογραφικές πρεμιέρες, με ταινίες όπως το Marty Supreme και το 28 Χρόνια Μετά: Ο Ναός των Οστών. Στο πλαίσιο αυτό, ρωτήθηκε ποια από τις δύο θα επέλεγε να δει, αν είχε τον χρόνο: «Θα προτιμούσα να δω τον Ralph Fiennes. Κάθε του ερμηνεία είναι ένα masterclass υποκριτικής, λιτότητας και κατάθεσης ψυχής».

Όσο για το αν θα μπορούσε να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ταινία, σε οποιονδήποτε ρόλο, η απάντησή της ήταν ξεκάθαρη: «Θέλω να συνεργαστώ με τον Γιώργο Λάνθιμο. Μου αρέσει πολύ το περιβάλλον που δημιουργεί, ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον υπερρεαλισμό. Ο σουρεαλισμός στο παίξιμο μού ταιριάζει πάρα πολύ. Κάθε του καρέ θα μπορούσε να είναι έκθεμα σε μουσείο».

Καθώς πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στον Εθνικό Τελικό της Eurovision, η συζήτηση στράφηκε αναπόφευκτα προς τον διαγωνισμό. Στο ερώτημα αν θα έστελνε η ίδια κάποιο τραγούδι, απάντησε ξεκάθαρα: «Δεν θα έστελνα κάτι. Θα το αφήσω σε εκείνους που το επάγγελμά τους είναι το τραγούδι. Θα είμαι πάντα εκεί για να τους στηρίζω».

Πρόσφατα, ο David Harbour, πρωταγωμνιστής της σειράς Stranger Things μίλησε ανοιχτά για τη μάχη του με τη διπολική διαταραχή, δίνοντας έμπνευση και ελπίδα σε όσους αντιμετωπίζουν κάτι αντίστοιχο: «Είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που είναι κοντά στα φώτα να μιλάνε για τις ψυχικές νόσους γιατί καλά τα social media που είμαστε όλοι τέλοιοι αλλά είναι μόνο μια πλευρά. Μέρος της τελειότητας είναι και οι ατέλειες μας. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι τίποτα δεν είναι εμπόδιο. Όσο για τους ρόλους νιώθω ότι κάνουμε παρόμοια δουλειά με τους ψυχοθεραπευτές γιατί και εμείς με αγάπη και ανθρωπία πλησιάζουμε κάθε χαρακτήρα».

Στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026 έγινε viral ένα βίντεο στο οποίο ο Leonardo DiCaprio εμφανιζόταν να μιλά σε κάποιον, κάνοντας περίεργες γκριμάτσες. Όπως αποκαλύφθηκε αργότερα, συνομιλούσε με την Teyana Taylor για το K-Pop Demon Hunters. Με αφορμή αυτή την είδηση, η Ανθή Σαββάκη μίλησε για τις δικές της πιο άβολες και αυθόρμητες στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας: «Στις πρόβες του “Άγριου Σπόρου” κάνουμε τα πάντα. Χορεύουμε, γυμναζόμαστε και πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι αν βγαίνανε αυτά προς τα έξω, θα γινόμασταν viral».

Μικρές αλλαγές στο μεσημεριανό μας γεύμα μπορούν να μας χαρίσουν περισσότερη ενέργεια για το απόγευμα και να μας βοηθήσουν να παραμείνουμε σε φόρμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Προσπαθώ, όταν πέφτει το ζάχαρό μου, να αποφεύγω τη ζάχαρη και να την καλύπτω μέσα από φρούτα».

Κάποια ζώδια δεν τα πηγαίνουν ιδιαίτερα καλά με τις δεσμεύσεις, καθώς τείνουν να απομακρύνονται μόλις νιώσουν τη δέσμευση να τους «χτυπά την πόρτα». Πάνω σε αυτό, ανέφερε: «Έχω ανάγκη από ρίζες, από ανθρώπους που με στηρίζουν και μου επιτρέπουν να είμαι ο εαυτός μου, να με αγαπούν σε κάθε μου εκδοχή, με τα πάνω και τα κάτω μου. Όταν λοιπόν βρήκα αυτούς τους ανθρώπους, δεν φοβήθηκα τη δέσμευση».

