Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από την ΔΕΗ
Mad Video Music Awards από τη ΔΕΗ
Mad Video Music Awards 01.07.2026

Melisses: Το συγκρότημα που είναι ταυτόσημο με το DNA των MAD VMA

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Από τις πρώτες εμφανίσεις στο Easterical Live μέχρι την κατάκτηση της κορυφής, οι Melisses αποτελούν μέρος του «VMA DNA»
Μαρία Χατζηγιάννη
Με μια ματιά
  • Οι Melisses είναι αναπόσπαστο κομμάτι των MAD VMA, συνδέοντας το όνομά τους με εμβληματικές στιγμές της ελληνικής pop.
  • Έχουν κερδίσει 22 βραβεία στα MAD VMA, αποδεικνύοντας τη συνεχή τους επιτυχία και δυναμική.
  • Οι εμφανίσεις τους στα MAD VMA περιλαμβάνουν ανατρεπτικές συνεργασίες και εντυπωσιακά mashups.
  • Η παρουσία τους επεκτείνεται πέρα από τα VMA, συμπεριλαμβανομένων των MadWalk και του MAD Radio.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Οι Melisses δεν είναι απλώς ένα συγκρότημα που ανεβαίνει στη σκηνή των MAD Video Music Awards. Είναι κομμάτι του DNA του θεσμού, μια σταθερά στην ελληνική pop σκηνή που έχει συνδέσει το όνομά της με μερικές από τις πιο εμβληματικές στιγμές της τελευταίας δεκαπενταετίας. Από τα πρώτα τους βήματα στο Easterical Live του MAD στις αρχές του 2010, μέχρι τη σημερινή τους κυριαρχία, έχουν αποδείξει ότι ξέρουν να μετατρέπουν τα τραγούδια σε αναμνήσεις και τις εμφανίσεις τους σε ιστορικά γεγονότα.

https://www.instagram.com/melisses_official/
https://www.instagram.com/melisses_official/

Η διαδρομή τους στα VMA είναι γεμάτη θριάμβους και 22 συνολικά βραβεία που πιστοποιούν την αξεπέραστη δυναμική τους. Από το «Είμαι Αλλού» που κατέκτησε το Video of the Year το 2018, μέχρι το «30-40» που επανέλαβε τον θρίαμβο το 2024 και το βραβείο Pop Καλλιτέχνη το 2025, το συγκρότημα συνεχίζει να εξελίσσεται παραμένοντας στην κορυφή της προτίμησης του κοινού.

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Στιγμές που έμειναν χαραγμένες

Η ιστορία τους στο MAD γράφεται πάνω στη σκηνή με απρόσμενες συμπράξεις που συζητήθηκαν όσο λίγες. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το ανατρεπτικό «Στην Καρδιά» με τον Θέμη Αδαμαντίδη το 2018 ή την εκρηκτική συνύπαρξη με τον Αναστάσιο Ράμμο και τον Θανάση Βασιλόπουλο το 2019; Είτε πρόκειται για το συγκινητικό tribute στον Παντελή Παντελίδη με «Τα Σχοινιά Σου», είτε για τα φαντασμαγορικά mashups όπως το «Ένα» / «Earth Song» με την Courtney, οι Μέλισσες καταφέρνουν πάντα να δίνουν μια νέα διάσταση στη ζωντανή ερμηνεία.

Πέρα από τα VMA: Η πολυδιάστατη πορεία

Η παρουσία τους δεν περιορίζεται μόνο στο ετήσιο ραντεβού των βραβείων. Σφράγισαν με την ενέργειά τους το MadWalk, από το 2011 με τον οίκο Parthenis έως το εντυπωσιακό closing act του 2017, ενώ η σχέση τους με το MAD TV παραμένει άρρηκτη, έχοντας φιλοξενηθεί σε αμέτρητα Stories του MAD Radio 106,2.

Δεκαπέντε και πλέον χρόνια μετά, οι Melisses παραμένουν αναπόσπαστο κομμάτι του κόσμου του MAD, συνεχίζοντας να «μετράνε» επιτυχίες και να εμπνέουν μια ολόκληρη γενιά fans. Γιατί στο σύμπαν των MAD VMA, οι Μέλισσες δεν είναι απλώς καλεσμένοι· είναι οι πρωταγωνιστές μιας ιστορίας που ακόμα γράφεται.

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Mad Video Music Awards MELISSES
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